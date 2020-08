Lavori sulla nuova Lecco-Ballabio, strada chiusa di notte fino al 7 agosto

Lavori da questa sera fino a venerdì prossimo

Rifacimento del manto stradale e pavimentazioni

LECCO – Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale e pavimentazioni lungo la nuova Lecco – Ballabio (statale 36 “Raccordo Lecco – Valsassina”). Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti, la statale sarà chiusa al traffico dal km 0,000 al km 9,015, tratto Lecco – Ballabio, da oggi fino a venerdì 7 agosto nella fascia oraria 21 – 6. Durante le ore notturne di chiusura della statale il traffico tra Lecco e Ballabio sarà deviato sulla parallela strada provinciale 62.

Lavori sulla SS36 anche a Monza

Proseguono i lavori di riqualificazione dei nodi viabilistici e di viale Lombardia, nel tratto di collegamento tra piazzale Virgilio e la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, nel territorio comunale di Monza. In particolare, sono previsti interventi di rimozione dei new jersey in calcestruzzo e i lavori di pavimentazione sulla rampa di uscita della galleria di Monza, al km 12,200 della carreggiata nord della statale. Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti, è stata predisposta la chiusura al traffico della rampa di uscita della galleria di Monza allo svincolo Monza Centro – Piazzale Virgilio – km 12,200 direzione Lecco – mercoledì 5 agosto dalle 22 fino alle 6 del giorno successivo. Durante la chiusura il traffico in direzione Monza Centro – Piazzale Virgilio sarà deviato allo svincolo successivo di Monza – Villa Reale, al km 13,000.

