Lavori sulle provinciali, chiusure notturne su Sp 60 tra Oggiono e Galbiate e su Sp 58 a Colle Brianza

Sulla Sp 60 stop al traffico dalle 21 alle 5 tra il 27 aprile e il 1 maggio; sulla Sp 58 chiusura nella notte tra il 17 e il 18 aprile

Previsti percorsi alternativi e passaggio garantito per i mezzi di emergenza

LECCO – Modifiche alla viabilità notturna su alcune strade provinciali del territorio lecchese per consentire interventi di manutenzione e verifiche infrastrutturali.

Il provvedimento più articolato riguarda la Sp 60 di Galbiate, dove è prevista la chiusura totale al transito in orario notturno nel tratto compreso tra l’intersezione con via al Baravico a Oggiono e quella con via delle Gagliarde a Galbiate. La limitazione sarà in vigore dalle 21.00 alle 5.00 nelle notti comprese tra lunedì 27 aprile e venerdì 1 maggio, con ripristino della normale circolazione a doppio senso durante le ore diurne. L’intervento è legato ai lavori di rifacimento del manto stradale, programmati per garantire maggiore sicurezza e fluidità del traffico.

Un secondo intervento interesserà invece la Sp 58 di Colle Brianza, dove è stata disposta la chiusura totale al transito, sempre in orario notturno, nel tratto tra l’intersezione con via Spluga e la rotatoria con via Giuseppe Parini. Lo stop sarà in vigore dalle 22.00 di venerdì 17 aprile alle 4.00 di sabato 18 aprile per consentire lo svolgimento di prove di carico e verifiche tecniche su un ponte lungo il tracciato.

Per la Sp 58 è stato individuato un percorso alternativo attraverso la viabilità locale, con regolazione del traffico, mentre per la Sp 60 sono previsti itinerari alternativi segnalati sul posto. In entrambi i casi sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza.

Le limitazioni sono state adottate per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, riducendo al minimo i disagi per la circolazione grazie alla programmazione degli interventi nelle ore notturne.