Lavori terminati. Sabato riapre la funivia dei Piani d’Erna

Sostituite le funi portanti all’impianto come previsto dalla normativa ministeriale

LECCO – Dopo oltre un mese di stop, la funivia Malnago – Piani d’Erna torna in funzione. A partire da domani, sabato 15 marzo, l’impianto tornerà operativo, rispettando la tabella di marcia prevista per la sostituzione delle funi portanti. La chiusura dell’impianto, iniziata lo scorso 11 febbraio, era necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio.

Nel frattempo, prosegue l’iter per l’affidamento della gestione della funivia per i prossimi sette anni. Dall’ultimo aggiornamento emerge che, in risposta al bando, sarebbe stata presentata una sola offerta, presumibilmente quella dell’attuale gestore: ITB Imprese Turistiche Barziesi. L’Agenzia per il Trasporto sta effettuando le verifiche del caso e, se tutto procederà secondo le tempistiche previste, entro maggio la gestione dell’impianto potrebbe essere assegnata.

Il bando, pubblicato lo scorso 18 settembre, ha coinvolto diversi enti tra cui Regione Lombardia e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.). La pubblicazione è avvenuta in coincidenza con la Settimana Europea della Mobilità, che ha promosso un uso più sostenibile degli spazi pubblici con lo slogan “Shared public space”.

Nel frattempo, con la riapertura di sabato i cittadini e i turisti potranno tornare a godere del collegamento con i Piani d’Erna, una delle mete lecchesi più apprezzate.