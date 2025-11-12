Lavori tra Lecco e Colico dal 14 al 16 novembre: le modifiche alla circolazione dei treni

I dettagli sulle variazioni e modifiche d’orario

Potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Lecco e Colico

LECCO – Dal 14 al 16 novembre 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Lecco e Colico, i treni delle seguenti relazioni subiscono variazioni e modifiche d’orario secondo periodicità.

“R” della relazione Sondrio-Tirano, sono soppressi intera tratta; Trenord ha previsto un servizio autobus per l’intero percorso. Eccezione per il treno “R” 10290 che circola

con nuova numerazione e posticipa l’orario fino a 10 minuti.

con nuova numerazione e posticipa l’orario fino a 10 minuti. “R” della relazione Lecco-Colico, sono soppressi intera tratta; Trenord ha previsto un servizio autobus per l’intero percorso.

“R” della relazione Lecco/Colico-Sondrio, sono soppressi intera tratta; Trenord ha previsto un servizio di bus tra Lecco e Colico. Invece:

da Sondrio a Colico, viaggiano con una nuova numerazione e anticipi d’orario fino a 30 minuti;

da Colico a Sondrio, viaggiano con una nuova numerazione e postici d’orario fino a 30 minuti.

da Sondrio a Colico, viaggiano con una nuova numerazione e anticipi d’orario fino a 30 minuti; da Colico a Sondrio, viaggiano con una nuova numerazione e postici d’orario fino a 30 minuti. “RE” della relazione Milano-Lecco-Colico-Sondrio-Tirano, viaggiano regolarmente tra Milano e Lecco; tra Colico e Tirano circolano con una nuova numerazione e anticipi di 30 minuti da Tirano a Colico e postici di 30 minuti da Colico a Tirano. Trenord ha previsto un servizio autobus tra Lecco e Colico.

“R” 10198 e 10199 della relazione Chiavenna-Milano P.G., sono soppressi intera tratta.

Tutti i dettagli, con orari e interscambi tra treno e autobus, sono disponibili nella sezione “Ricerca orario” del sito internet, al seguente indirizzo https://www.trenord.it/linee-e-orari/circolazione/orario-ferroviario/ e nella sezione “Ricerca nuovo viaggio” attraverso la App di Trenord. Per i punti di fermata degli autobus sostitutivi è possibile consultare l’elenco completo al seguente link: Orari treni: motore orario e dettagli linea per linea | Trenord.

Si ricorda che gli orari delle corse automobilistiche potranno subire delle variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Inoltre, il trasporto di bici al seguito non è consentito sugli autobus.