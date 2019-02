Le modifiche alla viabilità previste per la prossima settimana in città

Il 28 febbraio chiusura del Ponte Azzoni Visconti (Ponte Vecchio) dalle 20 alle 22 per sostituzione lampade

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

– SS. 36 racc del lago di Como e dello Spluga gallerie “Valsassina” e “Passo del Lupo” dalle ore 21 del 25 febbraio alle 5 del 26 febbraio, in entrambi i sensi di marcia totale chiusura per lavori di adeguamento e messa a norma impianti tecnologici installati all’interno delle gallerie (ANAS di Milano);

– VIA CATALANI, angolo via Gioberti, chiusura temporanea dalle ore 7.30 alle 13.30 del 25 febbraio per lavori urgenti di sistemazione coppi pericolanti mediante occupazione di suolo pubblico con piattaforma mobile (privati);

– VIA MAGNODENO, tratto all’altezza del civico 1, totale chiusura per lavori di rifacimento allacciamento alla fognatura dalle ore 8.30 alle 17.30 dei giorni 25 e 26 febbraio – con riapertura della strada dalle 12 alle 13.30 (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

– VIA MONTESSORI, tratto intersezione via Alla Rovinata, il 25 febbraio parziale restringimento per lavori di rinnovo tubazione gas (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

– VIA ARLENICO, tratto intersezione via Badoni, proroga dal 25 febbraio al l’1 marzo parziale restringimento per lavori di inserimento valvole gas (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

– VIA GHISLANZONI, tratto intersezione via Arlenico, proroga dal 25 febbraio al l’1 marzo parziale restringimento per lavori di inserimento valvole gas (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

– VIA GHISLANZONI, tratto intersezione via Como, proroga dal 25 febbraio al l’1 marzo parziale restringimento per lavori di inserimento valvole gas (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

– VIA ALLA SPIAGGIA, tratto di fronte al civico 4 – due scavi distinti, dal 25 febbraio al l’1 marzo parziale restringimento per lavori di riparazione cavi protezione catodica (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

– VIA OLIVIERI, tratto intersezione corso Emanuele Filiberto, dal 25 febbraio al l’1 marzo parziale restringimento per lavori di riparazione protezione catodica (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas) ;

– LUNGO LARIO CESARE BATTISTI, tratto all’altezza del civico 13, parziale restringimento dal 25 al 27 febbraio per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Tokheim Sofitam Italia srl di Scurzolengo per conto del Distributore di Carburanti Kuwait Petroleum Italia);

– VIA ALLA ROVINATA, tratto all’altezza del civico 9, il 26 febbraio parziale restringimento per lavori di isolamento presa gas (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

– VIA SORA, tratto intersezione corso Matteotti, parziale restringimento per lavori di allaccio provvisorio alla rete telecom, il 26 febbraio (Impresa Paolo Beltrami Costruzioni spa di Paderno Ponchielli per conto di Aler);

– VIA TIMAVO, dal 26 al 27 febbraio parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete idrica – gas (Impresa Blucostruzioni Snc di Lecco per conto di privati) ;

– VIA ALLA GRIGNA, angolo VIA PAOLO VI, il 26 febbraio parziale restringimento per lavori di isolamento presa (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas) ;

– VIA GHISLANZONI, tratto compreso tra via Arlenico e via Bassi, dal 27 febbraio all’1 marzo parziale restringimento per lavori di verifica tubazione gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

– SS. 36 del lago di Como e dello Spluga galleria “Monte Barro” totale chiusura per lavori di adeguamento e messa a norma impianti tecnologici installati all’interno della galleria in carreggiata nord da svincolo di Civate a svincolo di Pescate dalle ore 21 del 26 febbraio alle 5 del 27 febbraio e in carreggiata sud dalle 21 del 27 febbraio alle 5 del 28 febbraio (ANAS di Milano);

– PONTE AZZONE VISCONTI, dalle ore 20 alle 22 di giovedì 28 febbraio totale chiusura per sostituzione lampade, verifiche e riparazioni all’impianto di pubblica illuminazione (Impresa Francesetti per conto Comune di Lecco);

– VIA ASPROMONTE, tratto all’altezza del civico 20, totale chiusura dal 28 febbraio all’1 marzo per lavori di allacciamento nuova utenza acqua (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

– VIA AI POGGI, tratto all’altezza del civico 60, proroga parziale restringimento per completamento lavori di allacciamento alla rete elettrica dal 28 febbraio al 2 marzo(Impresa Rigamonti srl per conto di privati);

– 12° MARATONINA CITTA’ DI LECCO, in programma domenica 3 marzo con totale chiusura al transito veicolare di lungolario Isonzo e largo Europa, dalle ore 6.30 alle 14.00 oltre alla totale chiusura dei seguenti tratti di strade, dalle ore 8.00 alle 13.00:

– l.l. Piave, l.l. IV Novembre, l.l. Cadorna, p.za Stoppani, l.l. Battisti, via della Costituzione, p.za Manzoni, c.so Martiri della Liberazione, c.so Carlo Alberto (da c.so Martiri a via Del Barcaiolo), c.so Carlo Alberto (da via del Barcaiolo a via Guado, limitatamente alla corsia di marcia diretta verso Bergamo, lungo il restante tratto di carreggiata sarà garantito il transito a senso unico alternato regolato a mezzo di personale dell’organizzazione al fine di consentire i movimenti da e per il centro “ Ventina”;

– via Plava, p.za Era (da via Plava a via Del Barcaiolo), via Del Barcaiolo (da p.za Era a via Dei Pescatori), via dei Pescatori (da via Del Barcaiolo a via Guado), via Guado ( da via Dei Pescatori a c.so Carlo Alberto) (Soc. Sportiva Dilettantistica Spartacus Triathlon Lecco);

– VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 3 marzo;

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372