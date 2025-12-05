Le città gemellate a Lecco per le celebrazioni di San Nicolò

Lecco ospiterà le delegazioni delle città gemellate Macon, Igualada, Overijse e Szombathely

LECCO – Nell’ambito delle celebrazioni per il santo Patrono di Lecco 2025, la città di Lecco ospiterà le delegazioni delle città gemellate Macon, Igualada, Overijse e Szombathely.

Il programma loro dedicato, promosso dal Comitato dei Gemellaggi e dal Comune di Lecco, prevede diversi momenti di incontro e confronto e comprende un ricevimento ufficiale con scambio di omaggi nel corso della mattinata di sabato 6 dicembre alle 11 al Palazzo delle Paure, dove saranno anche presentati il progetto “Panchine europee” e i risultati delle iniziative finanziate grazie al bando Cerv, realizzate in collaborazione con il Comune gemellato di Szombathely

Dopo la messa solenne di San Nicolò, a cui le delegazioni prenderanno parte, ci sarà uno spazio loro dedicato anche nell’ambito della cerimonia di conferimento delle civiche Benemerenze 2025: in questo contesto istituzionale in programma a partire dalle 21 al Teatro della Società di Lecco saranno infatti sottoscritti dei patti con le città gemellate di Szombathely e Igualada, che attestano il rinnovo degli impegni assunti rispettivamente 30 e 35 anni fa.

Così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Accogliere le delegazioni delle nostre città gemellate in occasione delle celebrazioni di San Nicolò è sempre un momento speciale, ma quest’anno assume un significato ancora più profondo: rinnoviamo i patti di amicizia che ci legano, da 30 e 35 anni, con Szombathely e Igualada, confermando la solidità di relazioni costruite nel tempo. Questi legami non sono solo simbolici, ma rappresentano un grande sguardo europeo, fatto di dialogo, collaborazione e condivisione di valori comuni. Le iniziative realizzate insieme, anche grazie ai fondi europei, dimostrano quanto sia importante lavorare in rete per costruire opportunità concrete per le nostre comunità. Guardiamo al futuro con fiducia, certi che queste relazioni continueranno a crescere e a generare progetti capaci di unire le persone oltre i confini”.

Così il presidente del Comitato dei Gemellaggi Piergiorgio Locatelli: “L’arrivo delle delegazioni delle città gemellate, che nell’anno precedente non abbiamo potuto accogliere perchè impegnati con la Città di Szombathely nello svolgimento delle attività previste dal bando europeo, rappresenta per noi un momento importante che ci consente di rinnovare gli stretti legami intercorrenti fra le città e la condivisione di intenti e valori comuni. Legami che intendiamo accrescere nella convinzione che l’Europa rappresenti per tutti una istituzione insostituibile. Da parte sua la città di Lecco si presenta nella sua piena bellezza, offrendo a loro la possibilità di essere partecipi di importanti avvenimenti quale il conferimento delle civiche benemerenze di San Nicolò in una cornice meravigliosa quale è il rinnovato Teatro della Società”.

La visita delle delegazioni si concluderà domenica 7 dicembre con una visita guidata a Villa Gomes accompagnata da un “arrivederci musicale”.