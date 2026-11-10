Civiche Benemerenze 2026 a Germano Campione, Maria Grazia Nasazzi e Suor Ester Pattarini

La conferenza dei capigruppo, riunitasi ieri, he scelto i tre nomi ai quali sarà conferito il San Nicolò d’Oro

La cerimonia, come tradizione vuole, nel corso delle celebrazioni del Santo Patrono della città

LECCO – Germano Campione, Maria Grazia Nasazzi e Suor Ester Pattarini: sono questi i nomi dei tre lecchesi che, quest’anno, riceveranno la Civica Benemerenza. La scelta è arrivata al termine della Conferenza dei Capigruppo, composta dal sindaco Filippo Boscagli e dalla presidente del consiglio comunale Virginia Tentori, dai vicepresidenti e dai capigruppo consigliari, riunitasi per discutere le candidature. Il San Nicolò d’Oro, come vuole la tradizione, verrà conferito durante la cerimonia che si svolgerà in occasione della Festa Patronale del 6 dicembre.

Germano Campione

Germano Campione, 86 anni, professore, giornalista e scrittore. Nel 1975 è stato tra i fondatori di RadioLecco e l’anno successivo della prima emittente cittadina. Per decenni è stato direttore e anima del periodico dialettale “El Lecch Gaina”, ha per oltre trent’anni raccontato Lecco con taglio popolare e sferzante, usando il dialetto come arma culturale di resistenza e divertimento (pubblicato dal 1968 al 2003, poi riproposto in edizioni speciali e raccolte come C’era una volta El Lecch Gaina).

Maria Grazia Nasazzi

Maria Grazia Nasazzi fino all’aprile scorso è stata presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese, incarico cominciato nel settembre del 2020, dopo il mandato di Mario Romano Negri. Prima della pensione ha lavorato come contabile. Da sempre impegnata a favore della scuola e della famiglia è stata presidente nazionale dell’Associazione genitori scuole paritarie (Agesc) e vicepresidente del Forum delle Famiglie. Collabora come genitore con il MIUR e la consulta di pastorale scolastica della CEI.

Suor Ester Pattarini

Suor Ester Pattarini, all’anagrafe Costanza Pattarini, 85 anni, è una suora missionaria lecchese della congregazione delle Suore di Maria Bambina. Ha trascorso gran parte della sua vita in Perù, con la sua missione ha lavorato al fianco delle comunità locali, aiutando le persone più fragili e le famiglie in condizione di disagio