Le darsene del Lago di Como: l’architetto Pusterla ospite dell’Ordine degli Architetti

Di
-
Tempo di lettura: 2 minuti
ordine architetti lecco-pusterla

Tradizionale scambio di auguri natalizi presso l’Ordine con un’interessante conferenza sulle Darsene, “architettura d’acqua”

LECCO — Si è svolto ieri, giovedì 11 dicembre, presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco, il tradizionale scambio di auguri natalizio, un momento di incontro e condivisione che quest’anno ha avuto come ospite l’architetto Francesco Pusterla, autore della ricerca “Darsene, anatomia di un’architettura d’acqua”, realizzata insieme al fotografo Tommaso Mola Meregalli.

ordine architetti lecco-pusterla
L’architetto Pusterla

Nel corso della serata Pusterla ha guidato i presenti in un viaggio attraverso l’evoluzione delle darsene lariane, descritte come vere e proprie “infrastrutture del paesaggio”: punti di connessione tra la terra e l’acqua che, nell’arco di tre secoli, hanno assunto forme architettoniche autonome, raffinate e complesse, esprimendo linguaggi e stili differenti a seconda delle epoche. La ricerca, frutto di oltre tre anni di esplorazioni, analisi e mappature, offre un’interpretazione contemporanea di questo patrimonio spesso dimenticato, restituendo uno sguardo inedito sul lago di Como e sull’eredità che le darsene hanno lasciato nell’architettura moderna.

L’indagine, presentata nel corso dell’intervento dell’arch. Pusterla, prende in esame sette darsene significative del territorio lariano: Pescallo (Bellagio), Villa Grumo, Mandello, Griante (Villa Maresi), Carate Urio, Brienno e Moltrasio. Queste architetture naturali che impreziosiscono il nostro territorio vengono raccontate attraverso un approccio che unisce rigore storico, attenzione progettuale e sensibilità fotografica.

ordine architetti lecco-pusterlaAd aprire l’incontro sono stati il Presidente dell’Ordine, architetto Valentino Scaccabarozzi, e l’architetto Elena Bianchi, Consigliere delegato alla formazione, che hanno introdotto il relatore e sottolineato il valore culturale dell’iniziativa. Ha partecipato alla serata anche il Sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, la cui presenza ha rimarcato l’importanza del dialogo tra istituzioni e professionisti nella valorizzazione del territorio. Il Presidente Scaccabarozzi ha proposto al Sindaco di formare un tavolo di lavoro permanente con l’Ordine degli Architetti e quello degli Ingegneri presso il municipio, “come segno concreto di partecipazione attiva allo sviluppo e al miglioramento delle necessità della comunità lecchese”.

ordine architetti lecco-pusterlaLa serata si è conclusa con un’apericena, occasione informale per lo scambio degli auguri in vista delle imminenti festività e per celebrare insieme un anno di attività, progetti e condivisione professionale.