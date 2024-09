Le iniziative della Cooperativa L’Arcobaleno per il mese dell’Alzheimer

Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer

La Cooperativa L’Arcobaleno organizzerà varie iniziative per sensibilizzare il territorio

LECCO – Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer e anche quest’anno, durante tutto il mese, la Cooperativa L’Arcobaleno organizzerà varie iniziative per sensibilizzare il territorio, rendere i cittadini più consapevoli dei problemi provocati da questa malattia e per sostenere la campagna “I ricordi più belli possono svanire”, rivolta agli ospiti dei Centri Diurni Integrati per anziani e ai loro caregiver.

L’Alzheimer e le diverse forme di demenza rappresentano la settima causa di morte stimata a livello mondiale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta, quindi, di un tema centrale, che può interessare tutti. “Demenza” è un termine usato per descrivere un processo degenerativo che colpisce le cellule cerebrali, compromettendo le funzioni vitali a tal punto da interferire con la quotidianità e le relazioni personali.

La malattia di Alzheimer, la più comune tra le forme di demenza, attualmente non è guaribile, in quanto non se ne conoscono chiaramente le cause. Anche se il principale fattore di rischio è l’età, l’Alzheimer può, precocemente, colpire anche soggetti più giovani. La morte in pazienti con Alzheimer può essere determinata da cause dirette che includono la progressione della malattia e la perdita di funzionalità vitali o da cause indirette come malnutrizione e lesioni causate da cadute.

In Italia, secondo stime dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), circa 1.100.000 persone soffrono di demenza (di cui il 50-60% sono malati di Alzheimer, circa 600 mila persone). La maggior parte di queste persone sono accudite al domicilio dai familiari che, oltre al carico assistenziale, vivono situazioni di disagio, in particolare dovuti alle conseguenze dei disturbi della memoria, del linguaggio e del comportamento che caratterizzano la malattia dei loro cari.

È importante sapere che, anche se dalla malattia di Alzheimer non si può guarire, esistono farmaci e trattamenti non farmacologici che possono migliorare alcuni sintomi e comportamenti. Ecco, dunque, le iniziative della Cooperativa per stare al fianco delle persone con demenza e Alzheimer e dei loro famigliari.

Gli eventi

E’ in programma la manifestazione sportiva “Runvinata“: corriamo (o camminiamo) insieme per stare #fiancoafianco degli anziani con Alzheimer e i loro famigliari.

Immancabile per i Lecchesi, e non solo, la Runvinata è ormai alla sua decima edizione. Gli organizzatori della corsa devolveranno 1 euro di ogni iscrizione a sostegno della campagna “I ricordi più belli possono svanire”. All’arrivo sarà presente un banchetto informativo per conoscere meglio la tematica e chiedere informazioni.

A settembre, alcuni esercenti proporranno un prodotto con un ingrediente di colore viola a sostegno della campagna “I ricordi più belli possono svanire“. Per ogni prodotto acquistato, infatti, verrà donato 1 euro.

Sarà possibile degustare i prodotti “Un pizzico di viola” presso i seguenti punti: Fremento – Corso Carlo Alberto, 16 Lecco. Tutti i sabati del mese; Fiore cucina in libertà – Via Belfiore, 1 Lecco. Tutti i giorni del mese; Ermete – Corso Martiri, 62 Lecco. Tutti i venerdì e sabati del mese; PizzaMania – Via Turbada, 13 Lecco. Tutti i giorni del mese.

Perché il colore viola? Il “Non ti scordar di me”, fiore viola, simbolo della malattia, rappresenta un segno tangibile di vicinanza ai tanti pazienti con Alzheimer e ai loro caregiver.

Domenica 15 settembre, nel cortile antistante il Centro, in via Don Angelo Limonta 1 a Lomagna, si terrà un laboratorio creativo per bimbi dai 3 agli 8 anni. Durante la mattinata verrà presentato il progetto di scambio intergenerazionale che partirà in autunno. Questi incontri facilitano l’incontro tra bambini e anziani e hanno la bontà di favorire momenti sereni e stimolanti per le persone con demenza e Alzheimer. Seguirà un delizioso aperitivo.

A Bellusco la prima edizione di “RIGENE-RUN” per creare maggior consapevolezza sulla malattia di Alzheimer e altre forme di demenza e per combattere lo stigma che la circonda. La camminata, di 4 o 7 km, è promossa dal tavolo “Verso una comunità amica delle persone con Demenza”. Il ritrovo è alle ore 9.30 presso Piazza Kennedy Bellusco.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, rientra tra le azioni del progetto “Rigenerare la partecipazione” (di cui siamo partner insieme alla Cooperativa Sociosfera) sostenuto dai fondi RIUSE, Fondazione Maria Bambina e Comune di Bellusco.