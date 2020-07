Le mascherine del Politecnico: anche Gam, Auser e Spi Cgil collaborano

Le Poli-Mascherine solidali, un progetto del Politecnico di Milano

Tante associazioni collaborano alla preprazione. tra queste Gam, Auser Lecco e i sindacato SPI

LECCO – “1 milione di mascherine per imparare a proteggerci” è una campagna di informazione e sensibilizzazione che il Politecnico di Milano ha avviato nell’ambito di POLIMascherina, il progetto avviato a supporto di Regione Lombardia per la creazione di una filiera di produzione locale (regionale e nazionale ) di mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione.

Le prove di traspirabilità e di efficienza alla filtrazione, effettuate presso i laboratori del Politecnico su centinaia di campioni, hanno prodotto il tessuto non tessuto con contenuto di meltblown ( utilizzato per le mascherine chirurgiche ) sufficiente a garantire livelli di efficienza alla filtrazione batterica superiori al 95% e livelli di traspirabilità.

Centotrenta associazioni tra cui il Gruppo Aiuto Mesotelioma Odv ha aderito all’iniziativa di cucire e confezionare le mascherine con l’aiuto di due volontarie ( Silvia Fornari e Manuela Moretto ) . Il GAM ne ha donate 150 pezzi all’associazione AUSER Lecco e serviranno per proteggere i volontari che trasportano le persone e le stesse mentre si recano in ospedale per visite ed esami .

I Volontari di Auser Provinciale Lecco , Auser Olginate e Sindacato Spi hanno accettato di collaborare con il Gruppo Aiuto Mesotelioma Odv e contribuire all’iniziativa per incrementare il numero delle mascherine prodotte , creando così una sinergia importante.

“Facciamo un appello a chiunque voglia dare una mano per cucire le macherine può rivolgersi al GAM” scrivono dall’associazione.

I contatti sono:

info@gruppoaiutomesotelioma.org o al cel 3290915734