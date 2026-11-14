Le modifiche alla viabilità della prossima settimana, domenica la Women in run

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana si segnala in maniera particolare quelle determinate dal corteo sindacale in programma venerdì 20 novembre, per il quale è previsto il divieto di transito veicolare dalle 9.30 in largo Caleotto, via Amendola (da largo Caleotto a via Digione), via Digione, viale Dante (da via Digione a via Cairoli), via Cairoli, via Cavour (da via Cairoli a piazza Diaz) e piazza Diaz, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 13 in piazza Diaz. A questo collegamento il provvedimento viabilistico.

Si segnalano inoltre le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via CROLLALANZA, intersezione corso Matteotti, restringimento con senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di posa rete fibra ottica il 17 novembre;

via MAZZUCCONI, altezza civico 30, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di velocità 30 km/h per intervento di dismissione metanodotto dalle 9 del 16 novembre alle 18 del 27 novembre – il cantiere sarà sospenso sabato 21 e domenica 22 novembre con rimozione dell’impianto semaforico e contestuale ripristino della viabilità ordinaria;

via CAIROLI, tratto compreso tra i civici 10 e 24, divieto di transito per montaggio gru di cantiere dalle 9 alle 17 il 16 novembre;

via CAVOUR, tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Fratelli Cairoli, istituzione doppio senso di marcia per montaggio gru di cantiere dalle 9 alle 17 il 16 novembre;

viale RIMEMBRANZA, altezza del civico 11, divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra le vie Crollalanza e Santa Maria, istituzione obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che da via Santa Maria si immettono su viale della Rimembranza, istituzione doppio senso di circolazione nel tratto tra via via Santa Maria e via Caldone, inversione del senso unico di marcia in via Caldone nel tratto compreso tra viale della Rimembranza e via Don Pozzi e divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il viale dalle 9 alle 11 il 19 novembre;

corso EMANUELE FILIBERTO, restringimento per lavori di nuovo allaccio alla fognatura il 20 novembre;

via GORIZIA, civico 42, restringimento per scavi di saggio dal 16 al 27 novembre;

via DON POZZI restringimento con senso unico alternato per ripristino cedimento asfalto dal 16 al 20 novembre;

via COL DI LANA, intersezione via Alle Fucine, restringimento per lavori sulla rete idrica dal 16 novembre al 20 dicembre.

Si segnalano infine, le modifiche alla viabilità previste per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva Women in run Lecco in programma domenica 22 novembre. A questo collegamento il provvedimento viabilistico.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371