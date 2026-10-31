Le modifiche alla viabilità della prossima settimana in città

LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 4 novembre:
via PADRE DOMENICO MAZZUCCONI altezza del civico 30, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h per un intervento di dismissione metanodotto dalle 8.30 del 2 novembre alle 18 del 20 novembre;
c.so MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, tratto compreso tra i civici 94 e 96, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h per un intervento di completamento allaccio fognatura dalle 21 del 5 novembre alle 6 del 6 novembre;
via BERNI altezza del civico 2, divieto di transito per occupazione suolo pubblico dalle 8.30 alle 17 il 2 novembre;
via ASPROMONTE, civico 51, restringimento per lavori di posa rete fibra ottica dal 2 al 6 novembre;
via BARACCA, intersezione via Besonda, restringimento per lavori di posa rete fibra ottica dal 2 al 5 novembre;
via DON POZZI, via NAZARIO SAURO, via TONALE incrocio Caldone, via GORIZIA civico 38, restringimenti per lavori di sostituzione chiusini dal 2 al 6 novembre;
via ALLE FUCINE altezza civico 3, restringimento per lavori di nuovo allaccio rete idrica dal 2 al 6 novembre.
Per maggiori informazioni:
Servizio viabilità – 0341 481316
Servizio manutenzione – 0341 481371
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