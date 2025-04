Le modifiche alla viabilità della prossima settimana, venerdì il corteo del 25 aprile

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, si segnala in maniera particolare quelle determinate dal corteo per la celebrazione dell’80° della Liberazione, in programma venerdì 25 aprile, che comporterà le seguenti modifiche alla viabilità cittadina:

divieto di transito dalle 10.30 alle 11.30 in via San Nicolò, via Resinelli, largo Montenero, via Volta, via Montello, piazza Diaz, via Cavour, via Roma nel tratto da via Cavour a piazza XX Settembre, piazza XX Settembre, piazza Cermenati;

divieto di transito dalle 11 alle 13.30 in lungolario Isonzo tra largo Europa e via Nava;

divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 12 in via San Nicolò su entrambi i lati, in piazza Diaz, in via Cavour su entrambi i lati, in via Roma, in piazza XX Settembre e in piazza Cermenati;

divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 13.30 in lungolario Isonzo nel tratto tra largo Europa e via Nava.

Si segnalano, inoltre, le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana: