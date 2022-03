Le modifiche alla viabilità della settimana (dal 14 marzo)

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione del municipio di Lecco riguardo alle modifiche alla viabilità cittadina nei prossimi giorni:

Parziali o longitudinali restringimenti per interventi di posa cavi telefonici in varie vie (Impresa Tim servizi digitali per conto di Telecom) dal 9 al 16 marzo dalle 8.30 alle 18 con istituzione di senso unico alternato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 20 Km/h: via PIETRO NAVA tratto da civico 18 a civico 42, via TORRI TARELLI tratto da civico 1 a 35, via MALPENSATA altezza civico 1 (da eseguire lunedì 14 marzo dopo le 9), via BELVEDERE altezza civico 4 (da eseguire lunedì 14 marzo dopo le 9), piazza STOPPANI, tratto da civico 1 a 4;

via MASCARI, tratto all’altezza tra il civico 40 e il 44 per lavori di ripristino definitivo del manto stradale il 14 e il 15 marzo dalle 8.30 alle 17, istituzione di divieto di circolazione veicolare, sospensione senso unico di circolazione e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti, nel tratto di via Mascari compreso tra il civico 40 e l’intersezione con via Bovara, con ingresso/uscita da via Bovara (ordinanza n. 42 del 09.03.2022);

Parziali o longitudinali restringimenti per lavori di ripristino definitivo del manto stradale in varie vie (Impresa Cazzaniga e Fumagalli per conto di Lario Reti Holding spa) dal 7 marzo all’8 aprile dalle 8.30 alle 18 con istituzione di senso unico alternato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 20 Km/h: via BATTELLO altezza civico 1, corso BERGAMO altezza civico 3 e civico 100, corso CARLO ALBERTO, altezza Rotatoria via Mauri /c.so C. Alberto nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 21.30, corso EMANUELE FILIBERTO, altezza intersezione via Fornaci, corso MATTEOTTI altezza civico 3, corso MONTE ORTIGARA altezza civico 48, corso PROMESSI SPOSI altezza civico 57, viale DON TICOZZI sottopasso dogana direzione Lecco, via FIGINI, lungo Lario CADORNA altezza civico 24, via NAZARIO SAURO altezza civico 3, nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 15, viale ADAMELLO altezza civici 36-38, via CAPOLINO altezza civico 2, via BEATO DON GUANELLA, via BECCARIA altezza civico 5, via BELFIORE altezza civico 17 e civico 3, via BEZZECA altezza civico 37, via CALDONE altezza civico 2 e civico 60, nella fascia oraria dalle 9 alle 12, via CAPODISTRIA altezza intersezione via Spirola, via CATALANI altezza civico 6, via COL DI LANA altezza civico 38, via COMO altezza civico 11, via PREVIATI altezza intersezione via Como, nella fascia oraria dalle 9 alle 12, via CORTI altezza civico 2,

Lo stesso per via DI VITTORIO altezza civico 4, Via DON INVERNIZZI altezza civico 17, via GALILEI altezza civico 26 (inizio lavori dopo il 14 marzo), via LAMARMORA altezza civico 6 e civico 4, nella fascia oraria dalle 9 alle 12, via LAZZARETTO altezza civico 4, via SORA, altezza intersezione via Mentana area a parcheggio scuola media Don Ticozzi, nella fascia oraria dalle 9 alle 12; via MAZZUCCONI altezza civico 24, via MENTANA altezza civico 76 e 77, nella fascia oraria dalle 9 alle 12, via MONS. POLVARA altezza civico 16, via MONTEROBBIO altezza civico 39, via NAVA dalle ore 13, via PARINI altezza civico 16, via PERGOLA, altezza civico 21/23, via PERGOLA altezza civico 53 e altezza intersezione via Bronzetti, via PETRELLA altezza civico 11, via SAN ROCCO altezza civico 5, civico 15 dopo le 9 via SANT’EGIDIO altezza civico 5, via SANTO STEFANO altezza civico 10/12, via SPIROLA, via TAGLIAMENTO altezza civico 40, via TORQUATO TASSO altezza civico 13, via TRENTO altezza civico 28, via TRIESTE altezza civico 9, via VALASASSINA altezza civico 20, via CORTI, via F.LLI ROSSELLI altezza civico 4, via GHISLANZONI altezza civico 28, obbligo transito pedoni sul lato sinistro, via IGUALADA, altezza ex sede agenzia delle entrate, via LEOPARDI altezza civico 5, via LUINI altezza civico 16, via VOLTURNO altezza civico (ordinanza n. 34 del 03.03.2022);

parziali o longitudinali restringimenti per lavori di posa rete fibra ottica in via TONALE, CERNAIA, GALILEO GALILEI (per conto di Fastweb) dal 7 al 15 marzo dalle 8.30 alle 18 con istituzione di:

in via Tonale, altezza intersezione con via Cernaia, senso unico alternato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 20 Km/h;

in via Cernaia, nel tratto compreso tra via Tonale e via Galileo Galilei, senso unico alternato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 20 Km/h;

in via Galileo Galilei, nel tratto compreso tra il civico 26 e via Cernaia, senso unico alternato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 20 Km/h; (ordinanza n. 33 del 03.03.2022);

via BELFIORE, tratto all’altezza tra il civico 34 e il 45, per lavori di ripristino definitivo del manto stradale dal 10 al 17 marzo dalle 9 alle 18, istituzione di senso unico alternato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 20 Km/h (ordinanza n. 43 del 09.03.2022);

via CARLO GOMEZ totale chiusura della strada per interventi di potatura il 14 marzo dalle 8.30 alle 17 (Impresa Riva Giardini spa per conto del Comune di Lecco).