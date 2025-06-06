Le modifiche alla viabilità della settimana, domani attenzione alla Resegup

LECCO – Le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma per mercoledì 11 giugno:
- via UGO FOSCOLO, altezza intersezione via Fiume, restringimento regolamentato tramite movieri per posa contatore Enel e palo di sostegno per attraversamento stradale cavo elettrico dal 9 al 13 giugno;
- via VOLTA, divieto di transito nel tratto dal civico 7 a Largo Montenero e revoca della Ztl in piazza Stazione per lavori di costruzione rete di teleriscaldamento dalle 9 del 9 giugno alle 19 del 14 giugno;
- via MAGGIORE, divieto di transito all’altezza del civico 16, istituzione doppio senso di circolazione per residenti e attività produttive e limite di 30km/h nel tratto compreso tra il civico 16 e l’intersezione con corso Carlo Alberto e nel tratto compreso tra il civico 18 e l’intersezione con via dei Pescatori dalle 8.30 alle 18 il 9 giugno;
- via DEI PARTIGIANI, altezza del civico 90, divieto di transito, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite di 30 km/h nel tratto di via Nove Febbraio compreso tra via Pietro Micca e corso San Michele del Carso dalle 9 alle 18 il 9 giugno;
- via DELL’ISOLA, civico 30, divieto di transito dalle 8 alle 17 il 10 giugno;
- via TUBI, divieto di transito all’altezza del civico 1, sospensione senso unico, istituzione doppio senso di marcia solo per residenti e limite di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 2 e l’intersezione con via XI Febbraio dalle 20 dell’11 giugno alle 6 del 12 giugno
Infine, vi ricordiamo le modifiche alla viabilità previste per domani, sabato 7 giugno, determinate dalla 14^ edizione della ResegUp, organizzata dall’Asd 2 Slow in programma, disponibili a questo collegamento.