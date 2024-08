Le modifiche alla viabilità in città nella settimana di Ferragosto

Prestare attenzione alla viabilità

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, il Comune di Lecco segnala in maniera particolare quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro di mercoledì 14 agosto, che prevedono dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini.

Inoltre, attenzione alle seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via PADRE DOMENICO MAZZUCCONI, altezza civico 15, divieto di circolazione per lavori dalle 20 del 12 agosto alle 6 del 13 agosto;

via FIANDRA, senso unico di marcia in direzione da via Besonda a via Marconi per costruzione rete teleriscaldamento dalle 8 del 12 agosto alle 18 del 14 agosto

piazza Carducci, tratto da corso Matteotti a piazza Carducci, inversione senso unico di marcia per lavori dalle 8 alle 18.30 del 12 agosto.