Le parrocchie di Laorca, Rancio e S. Giovanni salutano don Claudio e don Giuseppe

Domenica 14 settembre alle 10.30 nella chiesa di Rancio basso messa di saluto del parroco e del vicario

Domenica 28 settembre la comunità accoglierà don Giuseppe Salvioni, nuovo parroco, e don Francesco Pellegrino, nuovo vicario

LECCO – La Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza di Lecco saluta don Claudio Maggioni e don Giuseppe Pellegrino e si prepara ad accogliere don Giuseppe Salvioni e don Francesco Pellegrino.

In occasione dell’avvicendamento nella guida pastorale la comunità vivrà due momenti molto significativi. Il primo è in programma domenica 14 settembre alle ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Rancio basso quando sarà celebrata la Santa Messa di saluto al Parroco uscente, Responsabile della Comunità Pastorale, don

Claudio Maggioni (designato come nuovo Responsabile della Comunità Pastorale Visitazione di Maria Vergine a Cormano, nel decanato di Bresso) e al vicario parrocchiale di Rancio e responsabile pastorale giovanile don Giuseppe Pellegrino. Al termine della celebrazione, seguirà un aperitivo presso l’Oratorio di San Giovanni (salottone) di via don Antonio Invernizzi, 4 a Lecco.

Domenica 28 settembre alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Rancio basso sarà celebrata, con la presenza del Vicario Episcopale Mons. Gianni Cesena la Santa Messa con il Rito di Immissione del nuovo Responsabile della Comunità Pastorale, don Giuseppe Salvioni e del nuovo Vicario don Francesco Pellegrino. Seguirà una cena comunitaria presso l’Oratorio di San Giovanni (salottone).

Don Giuseppe Salvioni, nato nel 1963 e ordinato presbitero nel 1987, attualmente Vicario della Comunità Pastorale S. Maria Beltrade e S. Gabriele a Milano, sarà affiancato da un Vicario dedicato soprattutto alla pastorale dei giovani e dei ragazzi: don Francesco Pellegrino, nato nel 1986 e ordinato nel 2016, presbitero religioso della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, che finora ha collaborato in parrocchia a Melegnano.