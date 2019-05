Le scuole lecchesi scendono in piazza per la Festa dello Studente

Festa dello Studente, stand ed eventi in piazza Garibaldi

“Un momento di incontro importante tra le scuole e la città”

LECCO – E’ cominciata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, la 4^ edizione della Festa dello Studente organizzata dalla consulta provinciale degli studenti.

Tutte le scuole della provincia di Lecco sono scese in piazza con uno stand per presentare i rispettivi progetti che sono stati portati avanti nel corso dell’anno.

Un’occasione di incontro e partecipazione: “E’ il quarto anno che organizziamo questa festa e crediamo molto nel concetto di dare spazio alle scuole per permettergli di presentare i progetti alla cittadinanza – ha detto Alberto Trashaj, il delegato della consulta referente dell’evento -. L’altra idea alla base della festa è quella di portare gli studenti a visitare gli stand delle altre scuole anche perché, spesso, durante l’anno non c’è il tempo per realizzare momenti di incontro tra scuole”.

La giornata è organizzata dalla Consulta Provinciale degli Studenti, assieme alle Scuole Amiche dell’Unicef, ai Centri di Promozione della Legalità scolastici della Provincia di Lecco ed all’Ufficio Scolastico Provinciale di Educazione Fisica di Lecco.

Gli studenti, quindi, hanno lasciato le quattro mura della scuola e sono scesi in piazza Garibaldi dove hanno allestito i vari stand.

“E’ un appuntamento importante, in cui crediamo, e ci teniamo che con il tempo cresca in termini di partecipazione. Speriamo che l’anno prossimo, quando si concluderà il nostro mandato, la nuovo consulta porti avanti questa festa perché è importante portare gli studenti fuori dalla scuola e farli interagire con la città”.

