Le storiche “Lucie” di Abil Lecco in partenza per Venezia e Orléans

Presentate a Palazzo Pirelli le missioni internazionali dell’Associazione Barche in Legno di Lecco

Zamperini: “Le ‘Lucie’ raccontano una storia antica fatta di lavoro, comunità e tradizione, portando il nome di Lecco nel mondo”

LECCO – Presso la prestigiosa sede di Palazzo Pirelli si è tenuta la conferenza stampa “Una tradizione viva, dal lago al mare – Il viaggio delle barche storiche lariane a Venezia e Orléans”, organizzata per presentare le due importanti missioni internazionali dell’Associazione Barche in Legno di Lecco (ABIL): la partecipazione alla Regata Storica di Venezia e al Festival della Loira di Orléans, giunto alla sua dodicesima edizione.

All’incontro hanno partecipato il Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Federico Romani; il Consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini; il Presidente di ABIL Lecco, Nadir Pellegrini; il Sindaco di Bellano e Vicepresidente dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, Antonio Rusconi; l’Assessore del Comune di Premana e della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Giovanni Gianola; e il Consigliere comunale della città di Orléans, Jean-Pierre Gabelle.

“Le missioni di Abil rappresentano molto più di semplici trasferte: sono occasioni concrete per valorizzare la nostra identità culturale e costruire ponti tra territori – ha commentato il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini – Le ‘Lucie’ raccontano una storia antica fatta di lavoro, comunità e tradizione, portando il nome di Lecco nel mondo“.

“ABIL è un vero presidio culturale che merita il pieno sostegno delle istituzioni per il valore strategico che riveste nella promozione turistica, culturale e sociale del nostro territorio. Eventi come la Regata Storica di Venezia e il Festival della Loira ci invitano a investire di più nel turismo lento e sostenibile, anche attraverso progetti legati alla figura di Leonardo a Imbersago – ha sottolineato Zamperini – In quest’ottica, lancio la proposta di un ‘Festival delle Barche Storiche Lariane’ sul lago di Lecco, per dare continuità a questo percorso di valorizzazione e crescita”.

“Abil è impegnata nel recupero, nella ristrutturazione e nella valorizzazione delle imbarcazioni tradizionali in legno del Lario – ha dichiarato Nadir Pellegrini, Presidente dell’associazione – A settembre, ABIL rappresenterà Lecco e il Lario al Festival della Loira di Orléans, con una delegazione di circa 60 persone. Tre stand tematici lungo la Loira offriranno attività esperienziali, degustazioni a base di misultin e polenta, laboratori artigianali, racconti, esposizioni tecniche e la possibilità di salire a bordo delle imbarcazioni tradizionali”.

Inoltre, Pellegrini ha aggiunto: “In parallelo, il 7 settembre, le barche lariane sfileranno per il terzo anno consecutivo alla Regata Storica di Venezia, con cinque ‘Lucie’ condotte da vogatori in costume premanese. Dal 2022, ABIL è infatti l’unica realtà extra-veneziana invitata a partecipare ufficialmente al corteo, a testimonianza della profonda affinità tra le imbarcazioni lariane e la tradizione remiera della Serenissima”.

“La partecipazione di ABIL è un’opportunità preziosa per valorizzare i legami storici tra la Valsassina, il ramo lecchese del Lario e Venezia, risalenti al Cinquecento – ha sottolineato Giovanni Gianola, Assessore di Premana – I maestri di Premana contribuivano con il loro ingegno alla realizzazione dei ‘ferri di prua’ delle gondole veneziane. Oggi come allora, la nostra comunità è orgogliosa di sostenere iniziative che valorizzano la tradizione e il sapere artigiano del territorio”.

“Il comune di Bellano da sempre sostiene la tradizione delle storiche imbarcazioni Lucie, uno dei simboli del nostro lago – ha concluso il Sindaco di Bellano e Vicepresidente dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, Antonio Rusconi – Simbolo non solo del romanzo di Manzoni ma anche della nostra festa della Pesa Vegia. Da anni metà del molo medievale di Bellano ospita oltre una decina di barche dell’associazione I ‘laghee’, e ogni qual volta si organizzano i giri in barca le Lucie riscuotono un ottimo successo. Come autorità di bacino volentieri sosteniamo le due trasferte di Abil e I Laghee, a Venezia e Orleans in Francia, si tratta di due trasferte che faranno conoscere questo simbolo culturale e storico del nostro territorio“.