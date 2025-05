“Le Tradizioni Lariane”: feste, mostre e folklore in sei comuni

La rassegna aprirà il 7 giugno e finirà il 21 settembre, coinvolti 6 comuni della provincia

Il palinsesto degli eventi riflette le principali tradizioni e specificità culturali dei territori coinvolti

LECCO – Lecco, Galbiate, Mandello del Lario, Valmadrera, Garlate e Abbadia Lariana sono sei comuni che si sono uniti per dare vita alla nuova rassegna “Le tradizioni lariane“, un progetto culturale e promozionale dal forte valore identitario promosso e coordinato da LeccoTourism. L’iniziativa ha lo scopo di unire in un movimento sinergico tradizioni, eccellenze artigianali, cultura popolare e intrattenimento per proporre a cittadini e visitatori un’immagine unitaria e condivisa del territorio lariano.

Il progetto si fonda su una visione condivisa dello sviluppo turistico, che supera i confini amministrativi per offrire un’esperienza integrata e coordinata dell’offerta territoriale. L’obiettivo è creare una rete di eventi coerente, attrattiva e riconoscibile, promuovendo la collaborazione tra enti pubblici e privati. Il palinsesto degli eventi riflette le principali tradizioni e specificità culturali dei territori coinvolti, mettendo in luce i “distretti” omogenei per storia, cultura, vocazione produttiva e bellezze paesaggistiche.

La rassegna si aprirà il 7 Giugno a Galbiate con l’evento “4 Lati di Cielo“, che mira a trasformare le corti del centro storico in palcoscenici per spettacoli di teatro e danza, mercatini dell’artigianato e punti di ristoro. Dal 13 al 15 Giugno sarà invece Mandello la città della tradizione, grazie alla “Sagra della Tradizione Lariana“: un’iniziativa che torna al nucleo identitario della cittadina, tra gastronomia tipica, costumi tradizionali, gruppi folkloristici ed esposizioni. L’evento darà spazio anche a Giulio Cesare Carcano, innovatore nel settore motociclistico e nautico legato alla storia della Moto Guzzi e della Canottieri.

A fine mese, dal 27 al 29 Giugno Lecco ospiterà la prima edizione del “Palio dei Rioni“, una tre giorni di feste e sfide tra i rioni, in cui gli eventi principali saranno la grande battaglia di nascondino in piazza e i diversi spettacoli musicali.

La rassegna si ferma per Luglio e Agosto, riprendendo il 13 Settembre, quando Valmadrera sarà teatro della Golden Night: una serata di festa tra vetrine accese, artigianato locale, musica e sbandieratori nel cuore del paese. Lo stesso giorno e quello successivo si terrà invece a Garlate la storica “Festa delle Corti“, un evento che ogni anno anima gli angoli più caratteristici del paese con prodotti locali, associazioni in mostra, spettacoli folkloristici e fuochi d’artificio. La rassegna chiuderà, infine, il 21 settembre, quando ad Abbadia Lariana saranno organizzate diverse visite guidate al Museo della Seta, seguite da un concerto nel chiostro del Museo.

Per ulteriori informazioni e per visionare il programma completo si rimanda al sito.