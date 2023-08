Le Vie Francigene a tavola, a Lecco l’appuntamento per i buongustai

Dal 12 al 15 agosto sul lungolago di Lecco

18^ tappa del Tour Nazionale (Limited Edition) “Borgo Food 2023”

LECCO – Arriva a Lecco la 18^ tappa del Tour Nazionale (Limited Edition) “Borgo Food 2023” piatti d’eccellenza nel percorso delle regioni attraversate dalle Vie Francigene e nelle Cucine internazionali, manifestazione di Cultural Quality Street Food (Chef On The Road), organizzata dall’Associazione Cuochi Master. La manifestazione, organizzata con la collaborazione di LTM e Fondazione Telethon, si svolgerà nella splendida cornice del Lungolago Isonzo – Riva Martiri delle Foibe da sabato 12 agosto alle ore 9.30 per proseguire fino a martedì 15 agosto dalle ore 9 alle 24.

Il progetto vuole essere un percorso del gusto e non solo, dove verranno presentati piatti delle regioni d’Italia attraversati dalle Vie Francigene, e cucine internazionali riconosciuti dall’Unesco Patrimonio Immateriale dell’Umanità (cibo mediterraneo e Belga). Ci saranno spettacoli musicali live tutte le sere oltre alla ruota panoramica sul lago e mini luna park per i più piccoli. Sarà ospite internazionale la Cucina tipica Indiana, con i suoi sapori e profumi.