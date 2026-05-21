L’eccellenza lecchese a Roma: gli studenti del Badoni trionfano con un braccialetto smart per anziani

La classe 5AI conquista il premio Junior Achievement con il progetto “BraceLet” e ottiene anche il riconoscimento per il miglior stand

Gli studenti accedono così alle finali nazionali di Junior Achievement del 4 e 5 giugno a Roma

LECCO – C’è innovazione tecnologica, ma anche una forte attenzione sociale, dietro il prestigioso risultato conquistato dagli studenti della classe 5AI dell’Istituto “A. Badoni” di Lecco. I ragazzi hanno infatti vinto a Palazzo Lombardia, a Milano, il premio di miglior mini-impresa nell’ambito del programma Junior Achievement (JA), ottenendo così l’accesso alle finali nazionali in programma a Roma il 4 e 5 giugno.

Un successo doppio per gli studenti lecchesi, che hanno conquistato anche il riconoscimento per il miglior stand, dimostrando capacità non solo progettuali, ma anche comunicative e organizzative.

Al centro del progetto premiato c’è “BraceLet”, un braccialetto smart progettato per monitorare la salute e aumentare la sicurezza delle persone anziane. Il dispositivo registra costantemente i principali parametri vitali dell’utente e trasmette le informazioni in tempo reale ai caregiver familiari oppure ai sistemi gestionali delle RSA.

Il progetto è stato sviluppato come un vero ecosistema digitale: oltre al prototipo funzionante del braccialetto, gli studenti hanno realizzato una dashboard web e un’app dedicata, integrate con sistemi di monitoraggio supportati dall’Intelligenza Artificiale. Una soluzione pensata per garantire maggiore tranquillità alle famiglie e permettere interventi tempestivi da parte del personale sanitario.

Dietro il successo di BraceLet c’è il lavoro di squadra della mini-impresa creata dagli studenti, guidata dal Project Manager Lorenzo Piazza insieme ai compagni Daniele Fusi, Azan Khan, Tommaso Paredi, Francesco Paccagnella, Michele Sala, Mouhamed Diene e Riccardo Manzini.

Fondamentale anche il supporto dei professori Fabrizio Montanaro e Igor Castelnuovo, che hanno accompagnato gli studenti in tutte le fasi del progetto, dalla progettazione tecnica alla presentazione finale.

Ora l’attenzione si sposta sulle finali nazionali di Roma, dove il Badoni rappresenterà non solo l’istituto lecchese, ma l’intero territorio provinciale in una delle più importanti competizioni italiane dedicate all’imprenditorialità giovanile.

Sito web: https://brace-let.it/