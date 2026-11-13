Lecco. 103 alloggi comunali sfitti: torna l’Ufficio Casa per rilanciare il recupero

Presentata in Commissione la strategia sulle politiche abitative: recupero degli immobili, affitti calmierati e nuove soluzioni per le famiglie

Il Comune punta a riqualificare le abitazioni inutilizzate: 13 appartamenti in consegna e un nuovo progetto per altri 15 in via Belfiore

LECCO – Centotre appartamenti comunali sfitti per carenze manutentive su un patrimonio complessivo di 386 alloggi. È il dato dal quale il vicesindaco Carlo Piazza ha scelto di partire per illustrare le politiche abitative della nuova Amministrazione durante la V Commissione consiliare di giovedì 12 novembre. Una situazione che il Comune di Lecco intende affrontare con il recupero degli immobili inutilizzati, nuovi progetti per gli affitti calmierati e la ricostituzione dell’Ufficio Casa, approvata dalla Giunta nella stessa giornata.

Alle criticità del patrimonio esistente si affiancano però anche le prime scadenze concrete: il 25 novembre saranno consegnate le chiavi di 13 appartamenti ristrutturati attraverso il progetto con Fondazione San Carlo, mentre il Comune ha aderito al programma territoriale Habitare, che punta a recuperare 50 alloggi nell’arco di tre anni. A questi interventi si aggiunge la nuova candidatura regionale per i 15 appartamenti di via Belfiore.

“Su 386 alloggi di proprietà del Comune di Lecco, a fine giugno, al momento del mio insediamento, 103 erano sfitti per carenze manutentive”, ha dichiarato Piazza. Il dato, riferito a giugno 2026, equivale a circa il 27% del patrimonio abitativo comunale. Non rappresenta necessariamente il numero aggiornato delle abitazioni vuote a novembre, ma costituisce il punto di partenza della ricognizione illustrata dal vicesindaco.

Una situazione particolarmente delicata in una città dove la domanda di abitazioni accessibili interessa non soltanto le famiglie più fragili, ma anche chi lavora e non riesce a trovare un affitto sostenibile. “L’intenzione di questa Amministrazione non è dedicarsi unicamente a una determinata fascia, ma affrontare il tema di quelle case sfitte”, ha sottolineato Piazza. Il vicesindaco ha evitato di concentrare il proprio intervento sull’attribuzione delle responsabilità per la situazione ereditata: “Non sono interessato a capire di chi sia la colpa. Abbiamo questo numero e la mia intenzione è, con gli strumenti che avremo a disposizione nell’arco del quinquennio, soprattutto sfruttando la programmazione europea, cercare di ridurlo il più possibile”, ha spiegato.

Proprio per rafforzare la capacità operativa dell’ente, la Giunta ha approvato la ricostituzione dell’Ufficio Casa, una struttura dedicata alla gestione delle politiche abitative che, secondo quanto riferito da Piazza, mancava da tempo nell’organizzazione comunale.

La novità più vicina riguarda il recupero di 13 appartamenti comunali attraverso il percorso di valorizzazione affidato a Fondazione San Carlo di Milano. Il progetto era stato avviato nel 2024 dalla precedente Amministrazione, che aveva aderito a una possibilità prevista da Regione Lombardia per ristrutturare alloggi inutilizzati e destinarli a persone con difficoltà di accesso al mercato privato. A ripercorrerne l’iter è stata Francesca Barluzzi, degli uffici comunali, che ha ricordato la prima selezione di 11 appartamenti del patrimonio dei Servizi abitativi pubblici, ai quali ne sono stati successivamente aggiunti altri due.

L’intervento prevede un vincolo di destinazione di 15 anni e si rivolge alla popolazione che dispone di un reddito, ma incontra ostacoli nel sostenere i canoni delle locazioni ordinarie. “Entro la fine di questo mese, il 25 novembre, avremo la consegna ufficiale alle 13 famiglie selezionate delle chiavi degli appartamenti e la sottoscrizione dei contratti”, ha annunciato Barluzzi. Le abitazioni sono distribuite in diversi quartieri della città, con una presenza significativa in via Rovinata e altri immobili nelle zone di via Don Monza, via Mascari, via Vittorio e via Labirinto. La concessione a Fondazione San Carlo è stata sottoscritta nel dicembre 2025, mentre gli interventi di riqualificazione sono ormai prossimi alla conclusione.

Piazza ha riconosciuto il lavoro avviato nella precedente consiliatura, definendo il percorso “un progetto di valorizzazione dei beni di proprietà del Comune molto importante”, che potrebbe costituire un modello da replicare.

Progetto Habitare, l’obiettivo è recuperare 50 appartamenti in tre anni

Sul fronte delle iniziative territoriali, il Comune di Lecco ha formalizzato anche la propria adesione al progetto Habitare, nato per rispondere alle difficoltà abitative di lavoratori, giovani coppie e persone impiegate nei servizi essenziali. Il programma punta al recupero di 50 alloggi nell’arco di tre anni nei territori degli ambiti di Lecco e Bellano, attraverso una collaborazione tra Comuni, Fondazione Comunitaria, Camera di Commercio Como Lecco e Confindustria Lecco Sondrio.

L’iniziativa cerca di coinvolgere proprietari pubblici e privati, mettendo a disposizione strumenti per facilitare l’incontro tra gli immobili disponibili e le persone che cercano casa. A illustrarne le caratteristiche è stata anche Dott.ssa Michela Maggi, responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecco, intervenuta per ricostruire il percorso avviato su sollecitazione delle Amministrazioni locali. “I Comuni hanno posto con forza il tema del bisogno abitativo per i lavoratori, per gli operatori del sociale e del turismo, ma anche per rendere attrattivi i nostri territori per le giovani coppie”, ha spiegato.

I primi risultati cominciano a emergere. Il Comune di Civate ha già deliberato la disponibilità di due appartamenti, con particolare attenzione alle giovani coppie, mentre sono in corso interlocuzioni e valutazioni anche in altri Comuni, tra cui Bellano, Bosisio Parini e Malgrate. Per quanto riguarda Lecco, l’adesione del capoluogo è stata formalizzata attraverso un’integrazione al protocollo d’intesa. L’Amministrazione sta inoltre valutando la possibilità di destinare propri immobili al programma.

Piazza ha sottolineato come il problema riguardi persone fondamentali per il funzionamento della città: personale sanitario, autisti, dipendenti comunali e operatori delle cooperative sociali. La difficoltà di trovare un’abitazione sostenibile può infatti rendere poco attrattiva un’offerta di lavoro, soprattutto per chi arriva da fuori provincia. Il vicesindaco ha richiamato anche la possibilità di coinvolgere proprietari che hanno sperimentato gli affitti brevi, ma che potrebbero essere interessati a forme di locazione più stabili, affidando a soggetti specializzati parte degli adempimenti gestionali.

Case sfitte, il confronto in Commissione

Il tema degli alloggi inutilizzati ha acceso il dibattito tra i consiglieri, con particolare attenzione alla gestione del patrimonio comunale affidato ad Aler. Emanuele Manzoni (capogruppo Alleanza Verdi Sinistra), pur riconoscendo la validità dei progetti presentati, ha parlato di “fallimento delle politiche abitative regionali”, chiedendo di ripensare il modello gestionale in vista della scadenza della convenzione con Aler, indicata nel 2028. Il consigliere ha inoltre sollevato dubbi sull’impiego delle risorse destinate a Casa Belfiore e chiesto di rivalutare la destinazione degli immobili di via dell’Eremo, inizialmente interessati da un progetto di studentato non finanziato.

Sulla stessa linea Fausto Crimella (consigliere PD), che ha denunciato la presenza di appartamenti Aler inutilizzati da decenni: “Alcuni sono chiusi da più di vent’anni. In una zona dove c’è una grande richiesta di case, credo che questo non sia più ammissibile”. Crimella ha comunque ribadito la disponibilità dell’opposizione a collaborare per individuare soluzioni concrete.

Mauro Fumagalli (capogruppo Orizzonte per Lecco) ha invece proposto di estendere l’attenzione al patrimonio privato, suggerendo un censimento delle abitazioni vuote per favorirne il ritorno sul mercato. Maria Sacchi (consigliera PD) ha richiamato le difficoltà delle giovani coppie e la necessità di un impegno condiviso: “Il tema dell’abitare non ha colori, non è di destra o di sinistra”. Ha inoltre ricordato il precedente progetto di recupero degli edifici di via Belfiore 75, 77 e 79, rimasto senza finanziamento.

Dalla vicepresidente Renata Zuffi (capogruppo Ambientalmente) è arrivata la richiesta di prevedere un’attenzione specifica per le donne che, dopo essere uscite da situazioni di violenza, cercano una nuova autonomia abitativa.

Nella replica, il vicesindaco Carlo Piazza ha respinto l’interpretazione di Manzoni: “Non credo che questi numeri decretino il fallimento delle politiche abitative di Regione Lombardia”. Ha riconosciuto la necessità di rafforzare il ruolo del Comune nella gestione del patrimonio, annunciando ulteriori valutazioni con gli altri sindaci dell’ambito. “Alle sfide nuove si risponde con strumenti nuovi”, ha sottolineato.

Piazza ha infine confermato l’attenzione sugli immobili di via dell’Eremo e di via Belfiore 75, 77 e 79, mentre per le esigenze abitative delle donne vittime di violenza si è detto disponibile a valutare possibili interventi con gli assessori competenti. Per via dell’Eremo, in particolare, eventuali nuove destinazioni saranno considerate anche alla luce dei risultati del progetto abitativo di via Bainsizza.

Nel 2027 il nuovo Piano triennale dell’offerta abitativa

Il prossimo passaggio politico e amministrativo sarà la definizione del Piano triennale dell’offerta abitativa, sul quale è già stato avviato il confronto con i sindaci dell’ambito territoriale. L’obiettivo dichiarato è portare il documento all’attenzione della Commissione entro febbraio 2027, così da individuare le priorità e gli strumenti con cui affrontare il problema della casa nei prossimi anni.

Nel frattempo il calendario prevede due passaggi ravvicinati: il 25 novembre la consegna dei 13 appartamenti recuperati con Fondazione San Carlo e il 27 novembre la scadenza per candidare al finanziamento regionale i 15 alloggi di “Casa Belfiore”. Rimane però aperta la questione di fondo: riportare progressivamente all’utilizzo le abitazioni comunali oggi vuote, ampliando al tempo stesso le possibilità di accesso alla casa per lavoratori, giovani e famiglie.