Lecco, 40mila euro dalla Regione per “Anteo”: spazi e percorsi contro la dispersione giovanile

Regione Lombardia approva “Anteo – crescere attraverso le sfide”, iniziativa educativa rivolta ai giovani dai 15 ai 27 anni

Il progetto del Comune di Lecco, in rete con enti e cooperative del territorio, mira a contrastare la dispersione scolastica e a valorizzare il protagonismo giovanile

LECCO – Regione Lombardia ha inserito anche Lecco tra i beneficiari del bando “La Lombardia dei Giovani”, rendendo ufficiale l’ammissione al finanziamento del progetto “Anteo – crescere attraverso le sfide”, presentato dal Comune di Lecco come ente capofila dell’Ambito. Il progetto nasce da una rete territoriale che coinvolge la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, la SSD VIBES di Galbiate, la Cooperativa sociale Sineresi di Lecco, il Consorzio Consolida Lecco, con il sostegno di ASST Lecco e dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole.

L’iniziativa, che si inserisce nel quadro degli obiettivi del Piano di Zona 2025–2027 e dei Piani Territoriali della Prevenzione di ASST Lecco, è rivolta ai giovani tra i 15 e i 27 anni. Il nome “Anteo” si ispira alla figura mitologica che trae forza dal contatto con la terra: un simbolo della capacità dei giovani di rialzarsi e trovare energia nei contesti educativi radicati, inclusivi e generativi.

La finalità del progetto, spiegano dal Comune, è rispondere in modo mirato ai bisogni educativi individuati nella sezione “Politiche giovanili e per i minori” del Piano di Zona. In particolare, l’intervento si concentra sulle aree più fragili del territorio, con un’attenzione specifica alle aree interne, grazie alla collaborazione della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, capofila della strategia regionale dedicata a questi contesti.

Dall’analisi dei bisogni emergono criticità nei passaggi scolastici, fenomeni di dispersione e la necessità di promuovere il protagonismo giovanile. “Anteo” si propone quindi come risposta concreta, in continuità con il servizio #Quindiciventiquattro di ASST Lecco, che ha aderito formalmente al progetto e che già opera secondo un approccio “leggero, accessibile e non stigmatizzante”.

Le azioni previste si articoleranno su tutto il territorio dell’Ambito, seguendo la logica dei Poli Territoriali, e comprendono due linee principali:

Promozione di spazi educativi territoriali, per potenziare la presenza educativa e rafforzare i punti di aggregazione già attivi;

Promozione di percorsi individualizzati e di attivazione giovanile, rivolti sia ai giovani seguiti dai servizi territoriali e in condizione di vulnerabilità, sia a coloro che desiderano mettersi in gioco in percorsi di crescita personale e sociale.

L’obiettivo è valorizzare i talenti, contrastare il rischio di disconnessione o isolamento e offrire esperienze concrete di partecipazione e scoperta del sé.

Il progetto dispone di un budget complessivo di 57.500 euro, di cui 40.000 finanziati da Regione Lombardia.

Soddisfazione è stata espressa da Sabina Panzeri, Presidente dell’Ambito Territoriale di Lecco: “Siamo orgogliosi che il progetto Anteo – crescere attraverso le sfide sia stato selezionato da Regione Lombardia. Questo riconoscimento conferma la validità di un lavoro costruito a partire dai bisogni reali del territorio, con particolare attenzione alle fragilità educative e sociali dei giovani. “Anteo” incarna i principi della coprogrammazione richiamati nella premessa al Piano di Zona: promuove la corresponsabilità tra attori pubblici e terzo settore, favorisce la capacità generativa delle comunità educanti e valorizza il protagonismo giovanile come leva strategica per lo sviluppo locale”.

Panzeri ha aggiunto che le azioni previste “saranno realizzate su tutto il territorio dell’Ambito nei Poli Territoriali, secondo una logica di co-costruzione dal basso, in stretta collaborazione con i Comuni, affinché ogni intervento rispecchi le specificità e le potenzialità locali”.

La pubblicazione della graduatoria da parte di Regione Lombardia segna dunque un passo importante per il territorio lecchese, che con “Anteo” punta a costruire opportunità educative solide e inclusive per le nuove generazioni.