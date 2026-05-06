Lecco. A Palazzo delle Paure un incontro sulla violenza economica contro le donne

Venerdì 8 maggio alle 21 l’iniziativa aperta al pubblico per sensibilizzare su una forma di violenza spesso invisibile

Interverranno esperte di educazione finanziaria, supporto alle vittime e percorsi di autonomia femminile

LECCO – Una forma di violenza spesso invisibile, ma capace di incidere profondamente sulla libertà e sull’autonomia delle persone. È dedicato al tema della violenza economica sulle donne il nuovo incontro pubblico promosso da Appello per Lecco, in programma venerdì 8 maggio alle 21 nella sala conferenze del Palazzo delle Paure.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su una realtà ancora poco riconosciuta e raccontata, che può manifestarsi attraverso la dipendenza economica, la limitazione dell’autonomia personale e la difficoltà di uscire da relazioni tossiche o violente. Una condizione che, nel tempo, può tradursi in isolamento, perdita di sicurezza personale e riduzione del potere decisionale.

Il convegno intende affrontare il tema con un approccio concreto, orientato alla costruzione di percorsi di autonomia e consapevolezza. Situazioni di precarietà lavorativa, rinuncia all’attività professionale per esigenze di cura familiare, difficoltà nella gestione delle risorse economiche o contesti in cui i diritti delle donne vengono limitati rappresentano alcuni degli ambiti in cui questa forma di violenza può emergere.

Interverranno Valentina Dal Pez, consulente finanziaria e analista patrimoniale esperta in educazione finanziaria, Luisa Colombo, scrittrice, arteterapeuta e fondatrice del gruppo “Oltre le sbarre” nel carcere di Bollate, e Desiree Marafioti, educatrice professionale impegnata nello stesso progetto.

A moderare l’incontro sarà Marialuisa Reatti, responsabile Pari Opportunità e Violenza di Genere di Appello per Lecco, che sottolinea: “È necessario imparare a vedere – e a vedersi – oltre le fragilità, per costruire reali opportunità di autonomia e libertà”.

L’incontro, a ingresso libero, si inserisce in un percorso che punta a valorizzare il lavoro di rete e il coinvolgimento attivo della comunità, nella convinzione che temi sociali di questa portata possano essere affrontati solo attraverso una cittadinanza consapevole e il dialogo con istituzioni e forze dell’ordine.