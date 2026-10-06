Lecco. A Pescarenico dai buoni scuola nasce un nuovo Dae per tutta la comunità

La raccolta della Scuola dell’Infanzia Antonio Corti ha superato l’obiettivo iniziale: le risorse avanzate sono servite per acquistare un defibrillatore

Il dispositivo è stato inaugurato con una festa insieme a famiglie, bambini e realtà del quartiere

LECCO – Doveva servire per acquistare un nuovo computer, ma la risposta della comunità è stata così generosa da permettere alla scuola di fare molto di più. Alla raccolta di buoni scuola lanciata dalla Scuola dell’Infanzia Antonio Corti di via Ghislanzoni, a Pescarenico, nel comune di Lecco, hanno infatti aderito così tante persone da superare ampiamente la cifra necessaria per il nuovo Pc.

Da qui la decisione di trasformare le risorse rimaste in qualcosa di utile non soltanto alla scuola, ma all’intero quartiere: un defibrillatore Dae, oggi installato accanto alla porta d’ingresso dell’istituto, in un punto facilmente accessibile.

Prima dell’installazione, i Volontari del Soccorso di Calolziocorte hanno curato la formazione del personale scolastico e organizzato anche momenti di sensibilizzazione rivolti ai bambini. Un percorso che ha permesso di accompagnare l’arrivo del nuovo dispositivo con un’attività educativa e di informazione, rendendo il Dae una presenza concreta all’interno della comunità di Pescarenico.

Per presentare la novità e ringraziare tutti coloro che avevano contribuito alla raccolta, il 5 ottobre la scuola ha organizzato un momento di festa animato da maestre e bambini. All’iniziativa ha partecipato anche il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, insieme a numerose famiglie.

La giornata ha rispecchiato il modo in cui la Scuola dell’Infanzia Corti vive da tempo il rapporto con Pescarenico. La collaborazione con le realtà vicine è infatti parte della quotidianità: dall’asilo nido Arcobaleno al Centro per le famiglie Dire, fare, giocare, dall’asilo nido Il Ritrovo a Il Giglio, spazio di comunità dedicato agli over 60, fino alla parrocchia.

Tra queste realtà vengono condivisi giochi, laboratori, attività e semplici momenti di incontro, con l’obiettivo di far vivere ai bambini il quartiere non soltanto come il luogo in cui si trova la scuola, ma come una comunità alla quale partecipare attivamente. La festa per il nuovo defibrillatore, molto partecipata dalle famiglie, è diventata così anche un’occasione per ritrovarsi e ribadire un legame già forte tra scuola e territorio.

Da una raccolta nata per una necessità concreta è arrivato dunque un risultato inatteso: un nuovo Dae a disposizione di Pescarenico, acquistato grazie alla generosità di tante persone e destinato a rimanere come patrimonio condiviso del quartiere.