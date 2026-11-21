Tantissimi bambini e famiglie in piazza XX Settembre per il conto alla rovescia con gli Amici di Lecco. Le proiezioni animate resteranno fino al 6 gennaio 2027

Applausi per l’esibizione del Coro dell’Accademia Lecchese, mentre sempre da oggi è stata aperta in piazza Garibaldi la pista di pagginaggio su ghiaccio

LECCO – Lecco ha dato ufficialmente il via al Natale con l’accensione di Luci su Lecco 2026. Una piazza XX Settembre gremita, con tantissimi bambini accompagnati dalle famiglie, ha fatto da cornice al momento più atteso della serata: l’accensione delle luminarie e delle proiezioni che accompagneranno la città per tutto il periodo delle festività natalizie, fino al 6 gennaio 2027. Il tema scelto per quest’anno è Alice nel Paese delle Meraviglie, un nuovo racconto di fantasia che vestirà di luce il centro cittadino.

Prima dell’accensione, davanti a Palazzo delle Paure, spazio alla musica con il coro dell’Accademia Lecchese, diretto dal maestro Antonio Scaioli, che ha proposto un’esibizione come preludio all’atmosfera natalizia. Poi l’attenzione si è spostata sugli interventi istituzionali.

A introdurre i presenti è stato Marco Magistretti, dell’ufficio stampa di Confcommercio Lecco. La parola è quindi passata ad Antonio Peccati, presidente dell’associazione Amici di Lecco ed ex presidente di Confcommercio Lecco.

“Ogni anno è sempre un successo ed è un piacere vedere così tanta gente qui ad aspettare l’accensione delle luci, che quest’anno sarà dedicata ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Ringrazio tutti gli Amici di Lecco e il Comune di Lecco perché abbiamo sempre trovato collaborazione ed entusiasmo in tutto quello che facciamo”, ha dichiarato Peccati.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato il vicesindaco Carlo Piazza, presente insieme agli assessori Cinzia Bettega, Alessandra Rota e Simone Brigatti. Piazza ha trasmesso anche il saluto del sindaco Filippo Boscagli, sottolineando il valore dell’iniziativa per la città e per le attività commerciali.

“La città di Lecco è in trepidazione. Aspetta questo momento con molta gioia nel cuore: negli occhi dei bambini si vede questa attesa e l’Amministrazione comunale è contenta di supportare un’iniziativa che fa bene al commercio e alle attività. È un appuntamento che si inserisce tra le tante iniziative natalizie dell’Amministrazione e questa sera essere così in tanti è un segno bellissimo”.

Il vicesindaco ha quindi espresso l’auspicio che le luminarie possano rappresentare un’occasione di svago e serenità per tutta la comunità: “Spero e mi auguro che queste luci possano essere un momento di gioia per tutti noi, ma passeggiando tra le vie della nostra città auspico che anche i più grandi possano essere felici e contenti come lo sono i bambini questa sera”.

Dopo l’intervento del vicesindaco, è arrivato il momento più atteso della serata. Antonio Peccati ha voluto accanto a sé i bambini presenti in piazza, insieme ai rappresentanti degli Amici di Lecco, per premere il grande pulsante rosso e dare ufficialmente il via all’accensione delle luci. Un conto alla rovescia condiviso con la piazza gremita, che ha segnato l’inizio di Luci su Lecco 2026, quest’anno dedicato ad Alice nel Paese delle Meraviglie.

Alla serata erano presenti anche il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati, e il direttore Alberto Riva.

Luci su Lecco è ormai un appuntamento consolidato nel calendario delle festività lecchesi. Nato nel 2019, il progetto è promosso dall’associazione Amici di Lecco insieme a Confcommercio Lecco, con il coinvolgimento e il sostegno del Comune. Negli anni ha proposto scenografie e racconti sempre diversi: dalle prime luminarie a tema manzoniano allo Schiaccianoci, dalla Divina Commedia ai Promessi Sposi, passando per le atmosfere natalizie del 2022 e il Bosco degli Elfi nel 2023. Nel 2024 il tema era stato quello dello spazio, mentre nel 2025 le installazioni avevano reso omaggio agli sport invernali in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Quest’anno la scelta è caduta su Alice nel Paese delle Meraviglie, con nuove scenografie e proiezioni luminose sui palazzi, accompagnate dalle luminarie nelle vie del centro. Le installazioni resteranno accese per tutto il periodo natalizio, fino a mercoledì 6 gennaio 2027.

La giornata ha portato con sé anche un’altra novità attesa delle festività: sempre oggi, in piazza Garibaldi, è stata aperta la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio. Un’altra attrazione che si aggiunge alle iniziative natalizie e che contribuirà ad animare il centro cittadino nelle prossime settimane.

Tra proiezioni luminose, luminarie e pattinaggio sul ghiaccio, Lecco entra così nel clima delle feste. Un calendario di appuntamenti che accompagnerà residenti e visitatori fino all’Epifania, trasformando il centro in uno dei punti di riferimento della vita cittadina durante il periodo natalizio.