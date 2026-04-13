Lecco, ACMT celebra 30 anni con il convegno “Il valore del volontariato”

Focus sul ruolo sociale, umano ed economico del volontariato

Sabato 18 aprile presso l’Auditorium Casa dell’Economia

LECCO – L’Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento Palliativo ODV ETS celebra il proprio 30° anniversario con il convegno “Il valore del volontariato”, in programma sabato 18 aprile dalle 9 alle 13 presso l’Auditorium Casa dell’Economia in via Tonale 28 a Lecco.

L’iniziativa è promossa da ACMT ODV Lecco in collaborazione con l’Associazione Fabio Sassi ODV e si propone come un momento di confronto tra esperti, istituzioni, accademici e volontari per approfondire il ruolo del volontariato sotto il profilo sociale, organizzativo, economico e umano.

La mattinata si aprirà alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali della presidente di ACMT ODV Lecco, Alessandra Cranchi, e del presidente dell’Associazione Fabio Sassi ODV, Giancarlo Ferrario. L’introduzione sarà affidata a Marco Trivelli, direttore generale ASST Lecco.

Il convegno si articola in più momenti di approfondimento, alternando relazioni scientifiche e “parole dei volontari”. Tra i temi trattati, la visione della cura e le motivazioni del volontariato, il suo impatto sociale ed economico, i fattori che ne facilitano l’azione e le modalità di organizzazione e sviluppo.

Interverranno, tra gli altri, Laura Campanello, filosofa e pedagogista; Giorgio Fiorentini, docente dell’Università L. Bocconi di Milano; Cristina Masella del Politecnico di Milano; Domenico Bodega dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; e Alberto Vittorio Fedeli dell’Osservatorio Giuridico UNEBA.

Il programma sarà arricchito dagli interventi artistici di Luca Macciachini, attore e musicista, mentre il dibattito sarà moderato da Virginio Brivio, presidente UNEBA Lecco.

Nel suo intervento introduttivo, la presidente Alessandra Cranchi ha sottolineato come il volontariato rappresenti una risorsa fondamentale nel sistema di cura, accanto alle istituzioni sanitarie e ai servizi territoriali, in particolare nell’assistenza alle persone fragili e alle loro famiglie.

Un’occasione di riflessione e confronto che coinvolge istituzioni pubbliche e private, terzo settore e cittadinanza, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo del volontariato nel sistema di welfare e nelle comunità locali.