Lecco aderisce al progetto Habitare: 24mila euro in tre anni per gli alloggi ai lavoratori

L’iniziativa punta a individuare almeno 50 alloggi a canone accessibile nel triennio 2026-2028

L’amministrazione si è resa disponibile a individuare appartamenti all’interno del proprio patrimonio da destinare al progetto

LECCO – Rendere più semplice l’accesso alla casa per chi lavora, ma fatica a sostenere i costi degli affitti sul mercato privato. È questo l’obiettivo del progetto “HABITARE – Alloggi per lavoratori”, al quale ha aderito ufficialmente anche il Comune di Lecco, approvando un cofinanziamento di 23.856 euro per il triennio 2026-2028.

La decisione è stata presa dalla Giunta comunale nella seduta del 15 ottobre. Il contributo dell’amministrazione lecchese sarà di 7.952 euro all’anno, pari a 50 centesimi per abitante, e andrà a sostenere il fondo costituito presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese, ente filantropico.

Il progetto nasce per rispondere a un problema abitativo sempre più rilevante anche sul territorio lecchese: quello della cosiddetta “fascia grigia”, composta da lavoratrici e lavoratori che dispongono di un reddito e sono economicamente autonomi, ma che non riescono ad accedere facilmente al mercato degli affitti o a sostenere i canoni richiesti. Si tratta quindi di persone che non si trovano necessariamente in condizioni di grave disagio sociale, ma che incontrano comunque difficoltà nel trovare una sistemazione abitativa adeguata.

L’iniziativa punta a individuare almeno 50 alloggi a canone accessibile nel triennio 2026-2028, attraverso il coinvolgimento di istituzioni, realtà economiche e soggetti del territorio. Accanto alla Fondazione Comunitaria del Lecchese, partecipano al progetto la Camera di Commercio di Como-Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio e gli Ambiti territoriali di Lecco, Bellano e Merate.

L’accordo per la costituzione del Fondo Habitare è stato sottoscritto il 22 giugno 2026. Il Comune di Lecco aveva successivamente formalizzato la richiesta di adesione, accolta all’unanimità dal gruppo di governo del fondo il 30 settembre.

Il contributo economico non sarà l’unico impegno del Comune. L’amministrazione si è infatti resa disponibile a individuare eventuali appartamenti all’interno del proprio patrimonio da destinare al progetto. Potranno essere segnalati anche alloggi che necessitano di lavori di ristrutturazione, finanziabili attraverso le risorse dell’iniziativa. La scelta degli immobili da mettere a disposizione sarà definita con successivi atti amministrativi, in accordo con la Fondazione Comunitaria del Lecchese.

È previsto inoltre il coinvolgimento dei Servizi sociali comunali, che collaboreranno con l’Ufficio di Piano, con i servizi dell’Ambito territoriale e con il soggetto incaricato della gestione del progetto. Il loro compito sarà valutare le situazioni di bisogno, accompagnare le persone e i nuclei familiari interessati e orientarli verso i servizi presenti sul territorio.

Il progetto punta così a costruire una collaborazione stabile tra pubblico e privato, mettendo in rete risorse economiche, patrimonio abitativo e servizi sociali per affrontare un bisogno che riguarda una fascia di popolazione spesso esclusa sia dal mercato libero sia dalle forme tradizionali di sostegno abitativo.