Lecco adotta “On the Road” per educare alla sicurezza stradale

Un percorso educativo per i giovani della provincia di Lecco dai 16 anni

Obiettivo del Protocollo siglato ridurre l’incidentalità stradale e rafforzare la cultura della legalità

LECCO – Lecco abbraccia “On the road”. Presso la Prefettura, è stato siglato il primo Protocollo discendente in Italia dall’accordo nazionale relativo al progetto educativo, dedicato alla promozione della sicurezza stradale e della legalità.

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha più volte sostenuto e valorizzato le iniziative che pongono i giovani al centro delle politiche istituzionali, volte a contrastare le morti premature sulle strade.

In tale contesto istituzionale è stato recentemente sottoscritto il citato Protocollo d’intesa, frutto di un accordo tra il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione Ragazzi On the Road APS. L’intesa prevede il coinvolgimento delle Prefetture e delle Forze dell’Ordine nella sperimentazione di un progetto di educazione alla sicurezza stradale, da realizzarsi “on the road”, inizialmente in alcune aree geografiche pilota e successivamente esteso all’intero territorio nazionale.

La provincia lecchese si è candidata in virtù delle proprie caratteristiche di vivacità istituzionale, radicata cultura della legalità e riconosciuta capacità di innovazione e sperimentazione. Inoltre, il territorio avverte in modo particolarmente sentito il tema dell’incidentalità stradale.

Questa Prefettura ha pertanto inteso promuovere la stipula della convenzione attuativa, sottoscritta, tra l’Ufficio Territoriale del Governo, l’Associazione socio-educativa Ragazzi On The Road APS e le Istituzioni nonché le Forze dell’ordine e di polizia del territorio lecchese.

I punti qualificanti del Protocollo rispondono a una visione condivisa, finalizzata alla riduzione della mortalità stradale e alla promozione della responsabilità e della cultura della sicurezza, attraverso esperienze dirette e forme di partecipazione attiva.

Le ragazze e i ragazzi con più di 16 anni, dopo aver seguito uno specifico percorso formativo e all’interno di un contesto guidato e protetto, potranno affiancare le Forze dell’ordine, le Polizie locali, gli operatori del 118, il personale sanitario e i soccorritori, secondo un modello peer-to-peer, per conoscere da vicino il funzionamento della gestione delle emergenze e vivere in prima persona le attività di prevenzione, sicurezza e soccorso stradale.

Il percorso formativo non si pone soltanto l’obiettivo di ridurre i rischi legati alla strada, ma intende incidere anche sul tema del disagio giovanile. Attraverso la promozione di una maggiore consapevolezza delle regole e un avvicinamento concreto dei giovani alle Forze dell’ordine, mediante un percorso congiunto, sarà possibile superare lo stereotipo contrappositivo delle “guardie e ladri” e sviluppare una nuova prospettiva sul ruolo delle Forze in divisa.

L’iniziativa mira così a formare “leader positivi” all’interno dei contesti scolastici e sociali, capaci di trasmettere un forte messaggio di legalità fondato sull’esperienza diretta. Il progetto consente inoltre di avvicinare i giovani alle Istituzioni preposte alla sicurezza e alla gestione dell’emergenza, inclusa quella sanitaria. Una maggiore sicurezza collettiva si costruisce, infatti, innanzitutto attraverso una legalità condivisa.

L’accordo, promosso su impulso della Prefettura, è stato sottoscritto, oltre che dall’Associazione bergamasca Ragazzi On the Road APS, dalla Provincia, dal Comune di Lecco e dalle altre Amministrazioni comunali aderenti (Ballabio, Bellano, Colico, Lierna, Mandello del Lario, Monticello Brianza, Perledo e Valvarrone), nonché dall’Ufficio Scolastico Territoriale e dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e degli Enti di soccorso operanti a livello provinciale: la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il sistema di emergenza sanitaria 118 – AREU e le Polizie locali.

La sottoscrizione è avvenuta alla presenza del Prefetto di Lecco, dott. Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, del Presidente della Provincia, dott.ssa Alessandra Hoffmann, del Vicesindaco di Lecco, dott.ssa Simona Piazza, nonché dei rappresentanti istituzionali degli altri Comuni coinvolti, delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle Forze dell’Ordine. È inoltre intervenuto Alessandro Invernici, vicepresidente e fondatore di Ragazzi On the Road APS, insieme ai componenti della Direzione dell’Associazione.

Nell’attuazione della progettualità proposta, all’Associazione è attribuito il coordinamento operativo del progetto, con l’affidamento al proprio staff della gestione tecnica, logistica e amministrativa, nonché della formazione dei partecipanti, avvalendosi del contributo di personale qualificato. Il coordinamento istituzionale resta in capo alla Prefettura e ai suoi uffici.

Il finanziamento delle quote di adesione per i giovani che saranno coinvolti nelle attività, da definire in una successiva fase di coprogettazione tra l’Associazione e gli Enti aderenti, è reso possibile grazie all’investimento sul futuro operato dalla Provincia e dai Comuni sottoscrittori.

Le Forze dell’ordine e di polizia, unitamente ad AREU, metteranno a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività. L’Ufficio Scolastico Territoriale concorrerà all’individuazione e alla segnalazione dei giovani da coinvolgere, assicurando il raccordo tra la loro partecipazione al progetto e i programmi scolastici in essere.

La decisione delle Istituzioni di Lecco di aderire a questo significativo progetto testimonia una profonda consapevolezza della gravità del fenomeno degli incidenti stradali e dell’importanza di un’azione congiunta e mirata. “L’iniziativa offre ai giovani l’opportunità di costruire un futuro più sicuro, insegnando loro non solo le regole del Codice della Strada, ma anche il rispetto per la propria vita e quella degli altri” spiegano i coordinatori.

La Prefettura di Lecco esprime sincera gratitudine all’Associazione Ragazzi On The Road per la dedizione e l’instancabile impegno, nonché alle Istituzioni e alle Forze dell’ordine e di polizia del territorio per aver dimostrato lungimiranza e sensibilità nei confronti di un tema di così grande rilevanza.

Il progetto “On the road” è oggi attivo in oltre 150 Comuni italiani, presente in sei Regioni e coinvolge stabilmente Prefetture, Forze dell’ordine, Enti di soccorso, ospedali, scuole, università e amministrazioni locali. Con la sottoscrizione odierna, la provincia di Lecco diventa la quattordicesima in Italia ad accogliere formalmente il progetto e la prima a procedere alla stipula di un Protocollo discendente dal Protocollo nazionale.

Nel corso del 2026 è previsto il coinvolgimento di oltre cinquanta giovani della provincia di Lecco, con la possibilità di estendere l’accordo ad ulteriori Amministrazioni comunali interessate.