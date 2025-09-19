Lecco. Agenzia TPL presenta il primo Bilancio di Sostenibilità

Dieci anni di impegno per una mobilità al servizio delle persone

Due appuntamenti per riflettere sull’importante di un trasporto pubblico sicuro, accessibile ed ecologico

LECCO – Nella mattinata di oggi, venerdì 19 settembre, l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese presenterà il suo primo Bilancio di Sostenibilità, nella prestigiosa cornice della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Questo documento, frutto di un lavoro rigoroso e trasparente, presenta le performance ambientali, sociali ed economiche dell’Agenzia per l’anno 2024, a conferma del suo impegno verso una mobilità sostenibile, attenta all’ambiente e orientata al benessere della comunità.

Il Bilancio ripercorre dieci anni di attività al servizio del trasporto pubblico e delle persone, esprimendo una visione proiettata verso il futuro e un impegno concreto che oggi si traduce in numeri, decisioni e obiettivi.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la principale campagna europea di sensibilizzazione sulla mobilità urbana promossa dalla Commissione Europea, che come di consueto si svolge dal 16 al 22 settembre.

Il tema di quest’anno è “Mobilità per tutti”. Tra gli interventi istituzionali sono attesi Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, Fiorenzo Bongiasca, Presidente della Provincia di Como, Mattia Micheli, Vicepresidente della Provincia di Lecco, e Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese.

“La Settimana Europea della Mobilità rappresenta per noi un’importante occasione per riaffermare il ruolo centrale del trasporto pubblico nella vita quotidiana di molti cittadini – dichiara il Presidente Giovanni Stefano Galli – e il Bilancio di Sostenibilità che presenteremo ne è la testimonianza concreta. Un documento che racconta il nostro impegno nel migliorare costantemente il servizio, rendendolo sempre più efficiente e accessibile: un servizio che non solo connette persone e luoghi, ma lo fa nel pieno rispetto dell’ambiente e del benessere della comunità”.

L’impegno per una mobilità più sostenibile e integrata si concretizza anche in un altro importante appuntamento previsto nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità.

In un’ottica di collaborazione e condivisione di buone pratiche, lunedì 22 settembre l’Agenzia TPL di Bergamo presenterà la campagna di sensibilizzazione “Marta” nell’ambito della Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (CLTP), principale strumento di partecipazione attraverso cui l’Agenzia si confronta con i propri stakeholder sui temi del trasporto pubblico locale. “Sarà un’occasione di confronto preziosa per rafforzare la consapevolezza sull’importanza di offrire strumenti concreti a tutela delle persone che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico, con l’obiettivo di prevenire e contrastare molestie e atti di violenza a bordo dei mezzi” concludono dall’Agenzia TPL di Bergamo.