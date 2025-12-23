Lecco. Ai pazienti dell’oncologia in regalo una piccola scacchiera

L’iniziativa della Polisportiva Monte Marenzo area sociale e del gruppo Amici di Giusi

Il dono era accompagnato da una breve letterina di augurio, come segno di vicinanza, solidarietà e speranza

LECCO – Nel clima di attesa e di speranza che accompagna il Natale, e in accordo con i responsabili del Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Lecco, il dott. Antonio Ardizzoia, la coordinatrice infermieristica Elena Rusconi e tutto il personale infermieristico, Angelo Fontana, Responsabile Area Sociale della Polisportiva

Monte Marenzo, insieme al gruppo “Amici di Giusi” di Calolziocorte, hanno voluto portare un piccolo segno di vicinanza e di affetto a tutti i pazienti ricoverati.

È stato donato a ciascuno una piccola scacchiera per il gioco della dama: un gioco “intelligente”, scelto con il desiderio di rendere più leggere le difficoltà del ricovero, favorire momenti di condivisione e socializzazione tra i degenti e, perché no, permettere di giocare brevi partite anche insieme ai visitatori.

Particolarmente toccante è stato il momento della consegna della prima dama: “Alla presenza di Elena Rusconi, una signora e un signore ricoverati, con gli occhi lucidi, hanno espresso la loro gratitudine – ha detto Fontana -. Un’emozione che ha profondamente colpito tutti noi e che ha ricordato quanto, soprattutto a Natale, anche un piccolo gesto possa scaldare il cuore e significare moltissimo. Successivamente, le scacchiere sono state distribuite a tutti i pazienti del reparto, accompagnate da una breve letterina di augurio, come segno di vicinanza, solidarietà e speranza. Con grande gioia offriamo questo semplice dono e cogliamo l’occasione per rivolgere a tutti i pazienti, ai loro familiari e al personale sanitario i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e di un anno nuovo sereno e ricco di speranza”.