Lecco. Ai Poggi una cena di solidarietà con Emergency

Serata di solidarietà con sostegno alle attività umanitarie

L’iniziativa si svolgerà il 10 aprile alle 19:30

LECCO – Il ristorante “Taverna ai Poggi” accoglierà la serata nell’ambito dell’iniziativa “100 Cene per Emergency“, giunta alla sua undicesima edizione e promossa da Emergency per sostenere le proprie attività.

“‘Cura’ non si limita solo a un intervento chirurgico o a una visita medica, ma include anche gesti semplici ma fondamentali, come offrire pasti caldi ai pazienti, un atto che non può essere dato per scontato nei Paesi in cui Emergency è presente” spiegano i volontari dell’organizzazione.

Sarà possibile scegliere tra diversi menù: Menù 1 (tradizionale) con Tagliere Valtellina e Pizzoccheri (30 euro); Menù 2 (tradizionale) con Tagliere Valtellina e Polenta Taragna con brasato di rista (30 euro); Menù 3 con pizza classica a scelta (22 euro).

L’iniziativa si svolgerà il 10 aprile alle 19:30. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata inviando un messaggio su WhatsApp al numero 328/3897115 o una e-mail a nordadda@volontari.emergency.it