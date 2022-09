Varie attività sportive a partecipazione gratuita dal 1 al 9 ottobre

L’assessore Torri: “Una bella iniziativa per ribadire l’importanza dello sport come occasione di socializzazione e cura di sé”

LECCO – Sono in arrivo i “Movement Days 2022“, l’iniziativa ufficiale del progetto “#BeActive – Settimana europea dello sport”, che si terranno dal 1 al 9 ottobre, dalle 10.00 alle 20.00 presso il centro sportivo comunale Al Bione.

Il programma è incentrato sul “movimento” finalizzato a contrastare la sedentarietà: uno strumento di salute per promuovere, attraverso eventi totalmente gratuiti, benessere, divertimento e socializzazione per tutti, senza barriere e senza distinzioni di sesso, età e condizione fisica.

Grazie all’adesione e all’organizzazione del gestore In Sport sarà possibile partecipare alle seguenti attività sportive: nuoto, ginnastica per fitness, acqua fitness.

“Una bella iniziativa rivolta a tutti i cittadini lecchesi per affermare ancora una volta l’importanza dello sport come occasione di socializzazione e cura del proprio benessere” – dichiara l’assessore allo Sport Emanuele Torri – “Tutto questo dentro il nostro centro sportivo, che sta facendo registrare importanti dati di affluenza da parte degli sportivi lecchesi. Un ringraziamento particolare a In Sport per questa proposta, che mi auguro possa coinvolgere soprattutto quelle persone che negli ultimi mesi si sono allontanate dalla pratica sportiva”.

Così il presidente di In Sport Claudio Magni: “Lo sport come strumento per il benessere, la salute e la prevenzione è da sempre una nostra priorità; nonostante le gravissime ripercussioni dirette ed indirette subite in questi anni di pandemia da Covid-19 e di crisi energetica mondiale, il progetto MOVEMENT non si è mai interrotto e questo per noi è grande motivo d’orgoglio”.

Si consiglia la prenotazione allo 0341 1552457 o all’indirizzo lecco@insportsrl.it. Per maggiori informazioni, visitare la seguente pagina.

“MOVEMENT” è un marchio registrato da In Sport e Sport Active, Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che fanno parte del Gruppo IN SPORT. Il Progetto “MOVEMENT” rientra nelle iniziative di “IN SPORT LOVES PEOPLE – Allenati a far del bene”, il marchio creato ad hoc per dare concreto sviluppo alle attività a scopo benefico e sociale del Gruppo IN SPORT. Tutte le informazioni al seguente link.