Lecco, al nuovo Oratorio San Luigi la mostra “IRAM: le stagioni del tempo, la ricchezza del dono”

Dal 21 maggio al 3 giugno un percorso esperienziale dedicato alla storia degli Istituti Airoldi e Muzzi tra memoria, comunità e cura

L’esposizione ripercorre oltre quattro secoli di assistenza e solidarietà lecchese attraverso documenti, installazioni, immagini e testimonianze

LECCO – Una mostra esperienziale per raccontare oltre quattro secoli di storia, carità e attenzione alla fragilità nel cuore della comunità lecchese. Aprirà il 21 maggio alle 18 nel nuovo Oratorio San Luigi di Lecco “IRAM: le stagioni del tempo, la ricchezza del dono”, iniziativa promossa dall’Associazione Amici Sostenitori degli Istituti Airoldi e Muzzi con il supporto della Fondazione Comunitaria del Lecchese, dell’Inner Wheel Club di Lecco, di Editoria Grafica Colombo, Icam e Aspoc.

La mostra resterà aperta fino al 3 giugno, tutti i giorni dalle 16 alle 19. Sabato 23 maggio alle 15 è inoltre prevista una presentazione con i curatori.

Curata da Laura Polo D’Ambrosio, Giorgio Melesi e Francesco D’Alessio, l’esposizione ripercorre la storia degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi attraverso documenti, installazioni, immagini e percorsi immersivi che intrecciano memoria, cura e identità del territorio.

“Si tratta di un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto per valorizzare e far conoscere l’eccezionalità di una storia di carità che attraversa i secoli fino ad arrivare ai giorni nostri”, spiega Anna Maria Anghileri, presidente dell’Associazione Amici Sostenitori degli Istituti Airoldi e Muzzi. “Il tempo che scorre, le vite che si intrecciano e il dono che attraversa le generazioni rappresentano il senso più profondo del progetto”.

La scelta di ospitare la mostra nel nuovo Oratorio San Luigi nasce dalla volontà di riportare la storia degli IRAM nel cuore della città. “Gli Istituti sono parte di questa comunità, ne sono autentica espressione”, sottolinea il presidente degli IRAM Giuseppe Canali, ricordando il percorso portato avanti negli ultimi anni per rafforzare il dialogo con il territorio e il rapporto tra generazioni.

L’esposizione racconta le origini degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, nate dall’incontro di diverse esperienze di assistenza e solidarietà cittadina: dall’Ospedale di Acquate fondato nel 1594 grazie al lascito del notaio Giovanni Antonio Airoldi, alla Società di Beneficienza Muzzi nata a Lecco nel 1888, fino al legato di Isidoro Calloni destinato all’assistenza degli anziani.

Il percorso espositivo comprende anche un laboratorio sviluppato insieme agli ospiti degli istituti, agli educatori e ai ragazzi dell’Aspoc, incentrato sul grande parco delle residenze e sui suoi alberi storici, individuati come simbolici “testimoni” della memoria del luogo.

La mostra propone inoltre un video emozionale realizzato da Alessia Colombo e Marco Rognoni e si conclude con uno spazio di riflessione dedicato al grande crocifisso del Collina e a un testo di Leone XIV.