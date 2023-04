Lecco. Al Politecnico giù il sipario su Winter School ‘Teodoro Merlini’

Si conclude l’edizione 2023 del progetto

93 gli studenti partecipanti ai corsi di ingegneria proposti, provenienti da licei e istituti del circondario

LECCO – Si è concluso al Politecnico di Lecco il percorso della Winter School ‘Teodoro Merlini’, progetto riconosciuto nell’ambito dei PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, arrivato alla sua ottava edizione. Studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori hanno vissuto un’esperienza dal forte contenuto formativo, che ha proposto quest’anno 2 moduli didattici da 20 ore ciascuno. I temi trattati sono quelli che caratterizzano alcune delle attività del Polo territoriale di Lecco e abbracciano due grandi aree tematiche: l’Ingegneria Edile‐Architettura – EDA e l’Ingegneria della Produzione Industriale – IPI.

I due corsi proposti ‘Progettare edifici a energia quasi zero’ e ‘Ingegneria della produzione Industriale – dalla produzione al lancio di un nuovo prodotto’ hanno coinvolto un totale di 93 studenti provenienti da numerosi licei e istituti del circondario. Ciascun dei due moduli si è sviluppato in 10 incontri pomeridiani articolati in lezioni frontali, esercitazioni e attività pratiche di laboratorio.

Il modulo EDA ha anticipato quali siano le competenze che gli studenti del corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura acquisiscono durante il loro percorso universitario, introducendo temi legati al mondo delle costruzioni sostenibili. Le lezioni hanno analizzato il problema dei cambiamenti climatici e l’impatto dell’ambiente costruito sull’ambiente naturale, il processo di progettazione integrata di edifici a emissioni zero sia nel caso di riqualificazioni che di nuove costruzioni, evidenziando la necessità di scegliere le tecnologie costruttive più efficienti al fine di ridurre il bisogno di energia degli edifici, stimando la performance energetica delle soluzioni di involucro. Attraverso programmi di simulazione energetica dinamica è stato mostrato come approcciare le previsioni del fabbisogno energetico.

Il modulo IPI ha avuto per oggetto la simulazione della gestione di un caso aziendale relativo alla progettazione e introduzione sul mercato di un prodotto innovativo. Le attività sono cominciate con una panoramica dei processi di progettazione meccanica, analizzando le proprietà e le caratteristiche meccaniche dei materiali e le tecnologie non convenzionali di produzione. Sono poi proseguite con l’analisi dei processi di gestione, introducendo concetti come strategia, marketing, organizzazione, innovazione, produzione e logistica. Acquisite queste conoscenze si è passati alla fase pratica; indossate le vesti di giovani ingegneri della produzione industriale e idealmente catapultati in un contesto aziendale, i partecipanti sono stati chiamati a progettare un pezzo meccanico e a valutarne gli aspetti economici e gestionali per il lancio sul mercato. Nella realizzazione del loro progetto si sono trovati alle prese con indagini di mercato, analisi della fattibilità tecnica, scelta dei materiali, analisi di break-even, per combinare quindi la fattibilità tecnica valutando i possibili ritorni sull’investimento.