Lecco al vertice nazionale nelle prove Invalsi: “Risultato concreto di una progettualità costante”

La soddisfazione e la gratitudine del Provveditore di Lecco Adamo Castelnuovo

“L’Ufficio Scolastico Territoriale continuerà a lavorare con dedizione al fianco di ogni istituto per preservare questa eccellenza”

LECCO – In merito alla recente analisi pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore sulla qualità degli apprendimenti negli istituti italiani, l’Ufficio Scolastico Territoriale ha voluto sottolineare con profonda soddisfazione lo straordinario risultato della nostra Provincia, che si attesta ai vertici delle classifiche nazionali.

“L’articolo mette in luce una realtà che fatica ancora a recuperare i livelli di apprendimento precedenti alla pandemia, con dati che parlano di una sostanziale stagnazione delle competenze – ha detto il Provveditore di Lecco Adamo Castelnuovo -. Tuttavia, proprio in questo complesso scenario generale, il territorio lecchese si distingue per un risultato di assoluto rilievo, confermandosi leader nazionale per competenze in Italiano e Matematica al termine del ciclo di studi superiori. Con il 71,1% di studenti che hanno raggiunto piena padronanza in Italiano e il 71,8% in Matematica, i nostri ragazzi superano di circa venti punti percentuali la media italiana, confermando la solidità del sistema formativo lecchese nel nostro Paese”.

Tali dati vengono accolti con un profondo senso di orgoglio, ma soprattutto con un’immensa gratitudine: “Essere in cima alla classifica nazionale non è un traguardo scontato: esso rappresenta il risultato concreto di una progettualità costante, sostenuta da un’elevata professionalità e orientata, con dedizione strutturata, a promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità delle nuove generazioni. Questi numeri attestano che il territorio lariano ha saputo rispondere con rigore e costanza strategica alle sfide educative degli ultimi anni, trasformando la gestione della crisi in un consolidamento della qualità formativa. Un pensiero e un ringraziamento particolarmente sentito vanno innanzitutto indirizzati ai nostri Dirigenti Scolastici e a tutto il corpo insegnanti, che sono i principali artefici di questo primato – ha continuato Castelnuovo -. In un contesto sociale in continua evoluzione, fortemente condizionato dalla transizione tecnologica, la funzione docente e la guida autorevole delle istituzioni scolastiche si confermano i cardini essenziali del nostro tessuto civile. Si esprime, dunque, la mia riconoscenza per aver saputo governare le complessità del periodo emergenziale, salvaguardando il rigore degli standard formativi e garantendo a ogni studente la centralità di un progetto educativo di alto profilo, capace di tradursi in solide competenze per il futuro”.

Un ringraziamento che si estende con convinzione al personale ATA, alle famiglie e agli studenti stessi: “La sinergia e la fiducia riposte nel sistema scolastico lecchese rappresentano un valore identitario fondamentale, costituendo il presupposto indispensabile per garantire quella stabilità di contesto che permette all’azione didattica di tradursi in effettivo successo formativo. Si attesta oggi che, quando il territorio agisce in un sistema di rete, la scuola si conferma tra i pilastri strategici per lo sviluppo della nostra Provincia – conclude Castelnuovo -. L’Ufficio Scolastico Territoriale continuerà a lavorare con dedizione al fianco di ogni istituto per preservare questa eccellenza, affinché Lecco resti un modello di scuola capace di coniugare la solidità delle competenze con la promozione di un ambiente educativo attento all’unicità e alla crescita personale di ogni alunno”.