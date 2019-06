Lecco. Al via i giovedì’ di shopping. Attesa per i saldi estivi

Parte bene il primo giovedì di Shopping di Sera in centro Lecco

Settanta negozi aderenti. L’esordio soddisfa i commercianti

LECCO – Buona la ‘prima’ per Shopping di Sera: negozi aperti e molta gente in centro città per il giovedì di acquisti serali, il primo di sette appuntamenti che animeranno l’estate lecchese fino al 25 luglio.

E’ il tradizionale appuntamento estivo organizzato da Confcommercio Lecco che quest’anno festeggia la sua la diciottesima edizione.

Ben settanta sono le attività che aderiscono all’iniziativa e che hanno offerto un’apertura oltre orario (dalle 21) per accogliere lecchesi e turisti: 36 i negozi di abbigliamento, 14 i bar e ristoranti, 12 i negozi di calzature e pelletteria, 11 attività tra librerie, gioiellerie e molto altro.

“Nonostante fosse solo la prima serata di Shopping di Sera, abbiamo visto parecchia gente in centro – commenta Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco – con il trascorrere dei giovedì sicuramente aumenterà come ogni anno”.

A ‘scaldare’ l’evento, oltre all’animazione prevista per ogni giovedì con diverse iniziative in calendario, ci penseranno anche i Saldi estivi, attesi da molti per effettuare i propri acquisti.

“Il periodo dei saldi rappresenta un’occasione importante per i commercianti, eppure già nella serata di ieri in molti negozi c’era il pienone. E’ sicuramente un buon inizio”.