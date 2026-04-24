Lecco, al via i lavori per la realizzazione delle 8 ecoisole interrate

Nel dettaglio il cronoprogramma dei lavori e l’ubicazione delle postazioni
Le 8 postazioni corrisponderanno a 40 bocche di conferimento del sacco viola per le utenze non domestiche
LECCO – A partire da lunedì prossimo 27 aprile, partiranno i lavori di realizzazioni delle 8 ecoisole interrate del progetto finanziato dal Pnrr. I lavori interesseranno Lungolario Cadorna dal 27 al 30 aprile, largo Europa dal 4 all’8 maggio, Lungolario Cesare Battisti dall’11 al 13 maggio, via Sassi dal 14 al 20 maggio, viale Dante dal 21 al 27 maggio, piazza Mazzini dal 28 maggio al 6 giugno, Lungolario Isonzo dall’8 al 12 giugno e via Giuseppe Resinelli dal 15 al 18 giugno.
Le 8 postazioni corrisponderanno a 40 bocche di conferimento del sacco viola per le utenze non domestiche. Per consentire i lavori di realizzazione della prima postazione, dalle 8 di lunedì 27 aprile alle 18 di giovedì 30 aprile, saranno istituiti il divieto di transito veicolare (eccetto residenti) nel controviale di Lungolario Cadorna, all’altezza dell’intersezione con via Malpensata, il doppio senso di marcia in via Malpensata, nel tratto compreso tra Lungolario Cadorna e il civico 7/A.