Lecco. Al via il bando “Spazio al talento” per giovani under 35 al centro civico Pertini

Una fase sperimentale per rendere protagonisti i giovani nella gestione del centro civico

“Il Comune ha deciso di fare un passo avanti decisivo verso il protagonismo giovanile”

LECCO – Il centro civico Sandro Pertini di Germanedo sarà oggetto di una nuova forma di gestione sperimentale, promossa dal Comune, che lancia il bando “Spazio al talento”. L’iniziativa invita associazioni, ETS e gruppi informali di giovani a co-progettare il futuro e le attività dello spazio a forte vocazione giovanile di via dell’Eremo 28.

Il soggetto selezionato potrà disporre di un budget di 88mila euro, reso disponibile grazie all’avviso ANCI che sostiene proposte progettuali per l’assegnazione di spazi pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi.

“In una città che eccelle per la cura di anziani e bambini, il Comune ha deciso di fare un passo avanti decisivo verso il protagonismo giovanile. I ragazzi e le ragazze di Lecco non chiedono più soltanto di essere destinatari di spazi e attività, ma di essere coinvolti nella loro progettazione e gestione. Per rispondere a questa esigenza, l’Amministrazione apre ufficialmente una fase di sperimentazione e co-progettazione per attivare una squadra di progetto capace di testare sul campo un nuovo modello di gestione del centro civico Sandro Pertini” spiega Stefania Valsecchi, assessore alla Famiglia e ai Giovani del Comune di Lecco.

La call è rivolta a soggetti non profit (associazioni ed enti del Terzo Settore), a gruppi informali di giovani privi di forma giuridica purché la componente under 35 sia maggioritaria (almeno il 51%) e a singoli cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Le domande, corredate dai rispettivi progetti, dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it entro le ore 12:30 di giovedì 15 gennaio.

Per supportare i candidati nella stesura del progetto, sono state realizzzate delle Faq consultabili a questo collegamento. Per prenotare un sopralluogo o chiedere chiarimenti è possibile scrivere a servizio.giovani@comune.lecco.it. infine, Infomagiovani promuove un incontro di presentazione al centro Pertini giovedì 8 gennaio alle 18.

Il soggetto selezionato avrà a disposizione 88mila euro per coprire, da gennaio ad aprile, le spese relative ad attività di adeguamento leggero degli spazi, consulenze legali, fiscali o amministrative necessarie per l’implementazione del modello gestionale, nonché per la co-progettazione e la programmazione degli eventi. Al termine di questa fase sperimentale, l’esperienza maturata e i dati raccolti serviranno a definire le condizioni per un futuro affidamento pluriennale degli spazi.

A questo collegamento il bando e maggiori informazioni.