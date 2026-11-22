Il progetto di Officina Gerenzone punta a recuperare la struttura in legno e a valorizzare gli antichi meccanismi di regolazione delle chiuse

Un intervento da circa 40 mila euro per salvaguardare un pezzo di storia industriale lecchese lungo la valle del torrente Gerenzone

LECCO – Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di restauro conservativo del casello del custode della diga del Paradone, in località Bassignana tra Malavedo e Rancio, lungo il torrente Gerenzone. Un intervento atteso, che punta a recuperare e restituire alla città uno dei manufatti più significativi della sua archeologia industriale, preservandone le caratteristiche storiche e i preziosi meccanismi di regolazione delle chiuse custoditi al suo interno.

Il progetto è promosso dall’associazione Officina Gerenzone, che ha ottenuto dal Comune di Lecco la gestione del casello attraverso un patto di collaborazione, approvato dalla Giunta comunale. L’accordo, sottoscritto secondo il regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, affida all’associazione la gestione del manufatto per tre anni, con possibilità di rinnovo.

Un risultato che arriva al termine di un percorso iniziato molto tempo fa, come ebbe modo di spiegare Paolo Colombo, presidente di Officina Gerenzone nell’ottobre del 2025, quando venne organizzato un concerto benefico a favore di questo progetto: “Il primo tentativo di tutelare e valorizzare questo patrimonio risale ai primi Anni ’90, ma restò un nulla di fatto. A prendersi cura della diga, negli anni, sono stati soprattutto i cittadini che abitano nei dintorni”.

La possibilità di dare finalmente concretezza al progetto è arrivata grazie alla partecipazione a un bando della Fondazione Comunitaria del Lecchese, che finanzia il 50% dell’intervento, il cui costo complessivo è di circa 40 mila euro. La restante parte è stata raccolta dall’associazione attraverso il sostegno di cittadini e realtà imprenditoriali del territorio.

L’obiettivo non è soltanto recuperare l’edificio, ma conservare e rendere nuovamente fruibile anche ciò che si trova al suo interno. Infatti, verrà realizzata una griglia metallica nella parte bassa del casello in legno, così da permettere di vedere tutti i manufatti di regolazione della diga, ancora perfettamente funzionanti dopo oltre 140 anni. Verrà inoltre sistemata la struttura lignea, mentre una parte del tetto in lamiera sarà invece ricoperta con coppi, come previsto dal progetto originale del 1904.

I lavori, se il meteo consentirà di rispettare il cronoprogramma, saranno conclusi entro la fine dell’anno.