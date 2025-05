Lecco. Al via la 34^ edizione della Fiera di Castello

L’inaugurazione è in programma per venerdì 16 maggio alle 19 all’oratorio della Parrocchia di Castello

LECCO – Torna a Castello di Lecco la tradizionale Fiera: dal 16 al 25 maggio, la parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso si prepara ad accogliere la 34^ edizione della “Fiera di Castello”, con il patrocinio del Comune di Lecco. Un appuntamento atteso da tutta la comunità, che si conferma momento di aggregazione, festa e solidarietà, con un programma ricco di iniziative per tutte le età.

L’apertura ufficiale è prevista per venerdì 16 maggio alle 19, con l’inaugurazione della Fiera e l’avvio della pesca di beneficenza. Alle 21, spazio alla musica dal vivo con “I PAIP”. Il giorno seguente, sabato 17, iniziano le attrazioni gonfiabili per i più piccoli, che rimarranno attivi in diverse giornate, accompagnati da momenti musicali e conviviali.

Domenica 18 sarà una giornata intensa: dalle 11 alle 12.30, bar aperto; alle 12.30, il pranzo comunitario “Fermiamoci in Fiera a pranzare insieme”, seguito nel pomeriggio dalla riapertura della pesca di beneficenza, giochi per bambini, cucina, pizzeria e il concerto serale di “Pino e Desy Live”.

Durante la settimana la fiera proseguirà con appuntamenti serali. Lunedì 19 si segnala la serata “Giropizza” e il torneo di burraco, mentre martedì sarà la volta del gruppo “Freedom Group” con dj set. Mercoledì 21 saliranno sul palco il “Corpo Musicale Giovanni Brivio di Rancio” e, come di consueto, i gonfiabili saranno protagonisti per i più piccoli.

Giovedì 22 la cucina proporrà la “Polenta Taragna”, piatto tipico che sarà accompagnato dalla tombolata tradizionale. La serata musicale sarà animata dal gruppo “Francesca Emotion Live”. Venerdì 23 toccherà invece ai “700 Show Country Life Style”, per una serata dal sapore western.

Sabato 24 il programma ricalcherà la formula ormai consolidata, con intrattenimento per bambini, cucina, pizzeria e il gruppo “La Compagnia del Domani” a chiudere in musica la serata.

Gran finale domenica 25. Dopo la messa delle 10.30, sarà celebrato il 40° di ordinazione sacerdotale di don Antonio e il 20° di don Valerio, con pranzo comunitario su prenotazione. Dalle 15.30, le attività riprenderanno a pieno ritmo con gonfiabili, cucina, pizzeria e la musica folk-rock in dialetto italiano degli “Scarpasés”. La chiusura ufficiale è prevista per le 23.

Tutte le attività si svolgeranno presso l’oratorio della Parrocchia di Castello, in via Fogazzaro 36, anche in caso di maltempo. La fiera si conferma così non solo una festa di paese, ma un’occasione concreta per rinsaldare i legami comunitari e riscoprire il piacere dello stare insieme, tra tradizione e solidarietà.