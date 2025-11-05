Lecco, al via le domande per il Buono Scuola 2025-2026

Contributo alle famiglie, domande aperte fino all’11 dicembre

Assessore Tironi: “Un segnale di attenzione per le famiglie”

LECCO – A partire da ieri, martedì 4 novembre, le famiglie degli studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che prevedono una retta di iscrizione e frequenza possono presentare domanda per accedere al contributo messo a disposizione da Regione Lombardia.

La Dote Scuola, componente Buono Scuola, è il contributo regionale destinato a sostenere le famiglie degli studenti che frequentano istituti paritari o statali che prevedono una retta di iscrizione e frequenza. Il beneficio è rivolto alle scuole con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, a condizione che lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza.

Per accedere al contributo a fondo perduto è necessario possedere un valore ISEE, valido al momento della domanda, non superiore a 40 mila euro. La domanda viene presentata tramite autocertificazione e non è richiesta alcuna documentazione aggiuntiva.

Le risorse stanziate per questa misura, molto attesa dalle famiglie, ammontano a 24 milioni di euro.

“Il Buono Scuola – sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – è un impegno concreto di Regione Lombardia per garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa delle famiglie. Con questo contributo vogliamo sostenere chi, pur disponendo di un reddito medio o basso, sceglie per i propri figli un percorso scolastico coerente con i propri valori e le proprie aspirazioni, sia in una scuola statale che paritaria”.

“Non si tratta soltanto di un aiuto economico – prosegue l’assessore – ma di un segnale di attenzione verso tutte le famiglie lombarde. Crediamo che la qualità dell’istruzione e le pari opportunità non debbano dipendere dalle possibilità economiche. Regione Lombardia investe da anni in questo strumento, convinta che una scuola più libera e accessibile sia anche più giusta, capace di valorizzare i talenti di ciascuno. In questo senso, il Buono Scuola rappresenta un tassello fondamentale della nostra politica educativa, fondata su equità, libertà di scelta e sostegno alle famiglie”.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, accedendo con SPID, CIE o CNS/CRS, fino alle ore 12 dell’11 dicembre.

La ricezione telematica della domanda viene confermata al richiedente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi. Il messaggio contiene il numero identificativo della domanda, da utilizzare per ogni riferimento nelle fasi successive.