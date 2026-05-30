Lecco. Alla Casa della Carità un confronto sulle fragilità degli anziani

Il medico Stefano Serenthà ha guidato la riflessione sui bisogni e gli equilibri delle persone anziane a casa

“L’obiettivo della cura è quello di restituire loro relazioni, partecipazione e dignità”

LECCO – Si è tenuto giovedì, 27 maggio, alla Casa della Carità di Lecco l’incontro pubblico promosso dall’Ambito Territoriale di Lecco e da L’Arcobaleno Cooperativa Sociale riguardo l’ambito del Servizio Dimissioni Protette Sociali finanziato dal PNRR.

Operatori socio-sanitari, caregiver e familiari di persone anziane hanno partecipato a una riflessione guidata dal medico geriatra e formatore Stefano Serenthà, che ha offerto strumenti pratici e chiavi di lettura nuove per affrontare il tema della fragilità in età anziana.

L’analisi è partita da un dato demografico secondo cui la vita media è raddoppiata nell’arco di un secolo. Serenthà ha ricordato che l’allungamento della vita porta con sé sfide spesso impreviste. L’equilibrio di un anziano può rompersi a causa di eventi apparentemente piccoli come: una polmonite, un trasloco, la perdita del partner.

“Sono queste le “piume” che, in una condizione già fragile, possono innescare una crisi. Ma la fragilità – ha sottolineato il relatore – non è necessariamente un danno irreparabile: è uno stato a rischio, dove piccole attenzioni quotidiane possono fare la differenza”.

Serenthà ha proposto alcune distinzioni fondamentali per chi si occupa di cura. Infatti, autonomia e autosufficienza non sono sinonimi: la prima riguarda la capacità di decidere per sé, la seconda quella di provvedere fisicamente a sé senza aiuto. Allo stesso modo, invalidità e disabilità descrivono realtà diverse: l’invalidità è il danno oggettivo (la perdita di una funzione), la disabilità è l’impatto di quel danno sulla vita quotidiana e dipende fortemente dal contesto abitativo, relazionale e sociale in cui la persona vive.

Proprio per questo, l’obiettivo della cura non dovrebbe essere solo il recupero clinico, ma soprattutto ridurre la disabilità: restituire relazioni, partecipazione, dignità. “Ridare vita”, come ha sintetizzato il relatore.

Un passaggio centrale dell’incontro ha riguardato il modo in cui operatori e familiari vivono il proprio ruolo. Il geriatra ha invitato a superare la logica della semplice “presa in carico” per abbracciare una vera “presa in cura”: un approccio che includa non solo l’assistito, ma l’intero contesto familiare ed emotivo che lo circonda.

Ha, inoltre, riconosciuto il peso psicologico che ricade su chi diventa caregiver di un genitore o di un coniuge, e ha invitato a liberarsi dal senso di fallimento associato a scelte come il ricovero in struttura, che può invece rappresentare un atto d’amore quando mira a restituire qualità di vita. Il lavoro di cura è come costruire una cattedrale: richiede visione, pazienza e senso del significato, non è il mero spaccare pietre.

L’incontro ha quindi ribadito l’importanza di investire nella medicina territoriale e nella prevenzione: medicina di base, centri diurni, assistenza domiciliare, gruppi di mutuo aiuto, RSA aperte. Sono questi i presidi che permettono di intervenire prima che la situazione diventi caotica, accompagnando la famiglia e l’anziano in ogni fase del percorso.

Il Servizio Dimissioni Protette Sociali, attivato dall’Ambito Territoriale di Lecco con il supporto di L’Arcobaleno, si inserisce esattamente in questa logica: accompagnare le persone non autosufficienti nel delicato passaggio dall’ospedale al domicilio, prevenire ricoveri ripetuti e sostenere le famiglie nei momenti di maggiore vulnerabilità.

L’incontro si è concluso con un momento partecipato con operatori e familiari hanno condiviso esperienze e riconosciuto la necessità di lavorare sulle reti, sui servizi e sulla cura delle relazioni, non solo sugli aspetti clinici. Un segnale di quanto il tema sia sentito e di come iniziative come questa rispondano a un bisogno reale di ascolto e orientamento.