Lecco. Alla residenza Borsieri la signora Concetta festeggia 105 anni

Gli auguri dei bimbi della scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII

Originaria della provincia di Teramo, la signora Concetta da dicembre è ospite della struttura

LECCO – La signora Concetta ha festeggiato il suo 105° compleanno alla residenza Borsieri di Fondazione Sacra Famiglia a Lecco. Nata il 12 febbraio 1916 a Morro d’Oro in provincia di Teramo, la signora Concetta è ospite della struttura dallo scorso dicembre.

Viste le limitazioni necessarie al contenimento dell’epidemia, la signora Concetta ha spento le candeline in compagnia degli ospiti e degli operatori della struttura e ha ricevuto, tramite la porta del con-tatto, il saluto dei familiari più stretti. Per lei, auguri speciali sono arrivati anche dai bambini della Scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII, le cui aule si trovano di fronte alla struttura. Questa mattina, posizionati sotto le finestre della Rsa Borsieri, hanno intonato per lei un canto di ‘buon compleanno’.