Lecco. Alla scuola De Amicis nasce il Laboratorio Linguistico Multimediale

Un’aula dotata di una lavagna collaborativa touch, tablet e cuffie

Presentano il progetto di potenziamento dell’offerta formativa del plesso

LECCO – “La scuola De Amicis è una scuola che nel centro della città ha fatto la storia, una storia fatta di educazione, cultura, umanità, integrazione, progresso. Nonostante la sua veneranda età, la ‘vecchia signora’ in abito vintage nasconde all’interno un animo giovane e tecnologico”.

La referente di plesso Augusta Bottazzoli e il dirigente scolastico Vittorio Ruberto presentano il progetto di potenziamento dell’offerta formativa del plesso: nasce il “Laboratorio Linguistico Multimediale”, un’aula dotata di una lavagna collaborativa touch, tablet e cuffie; strumenti moderni e accattivanti per rendere più immediata la fruizione dei contenuti didattici da parte degli alunni. A completamento della dotazione hardware, si utilizzano App interattive che permettono di ampliare le proprie conoscenze.

“Si inizia con ‘Duolingo for Schools’, progettata per sviluppare le competenze linguistiche in contesti ludici, stimolandone l’uso attraverso la Gamification, ma ci saranno tante altre novità all’orizzonte. Pur essendo nato come ‘Laboratorio Linguistico Multimediale’, inoltre, le attività didattiche che possono essere svolte sono molteplici, poiché gli strumenti digitali sono trasversalmente utilizzabili in tutte le discipline. Di fondamentale importanza, poi, è l’ampia disponibilità di tablet che consente agli alunni di essere parte attiva della lezione, rimandando un riscontro immediato all’insegnante. L’alunno può autonomamente produrre contenuti multimediali, eseguire esercizi, verifiche digitali, effettuare ricerche, ecc”.

Insomma, una novità che entusiasma alunni e insegnanti perché, citando Jean Piaget: “l’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto”.