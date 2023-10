Lecco. Allerta meteo: chiusi i parchi, stop anche alla funivia in Erna

La decisione del Comune di Lecco dopo l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile

Fino a domenica aree verdi inaccessibili, ferma per tutta la giornata di oggi la funivia dei Piani d’Erna

LECCO – A causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, i parchi di Lecco resteranno chiusi al pubblico dalle ore 15 di oggi fino a questa domenica, 22 ottobre, compresa. La decisione presa dal Comune di Lecco fino a che l’allarme non sarà rientrato, al fine di consentire i controlli sulle alberature per garantire la riapertura in sicurezza delle aree verdi.

Chiusa invece da stamattina, e lo resterà per il resto della giornata, la funivia per i Piani d’Erna. Il servizio stoppato a causa del forte vento.