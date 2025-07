‘Lecco ama la montagna’, tappa ai Piani d’Erna per il progetto ‘Cuori Olimpici’

Il 30 agosto una giornata alla scoperta dei Piani d’Erna e delle esperienze che può offrire

L’assessore regionale: “Vogliamo valorizzare le montagne lombarde come destinazione turistica e culturale”

LECCO – I Piani d’Erna protagonisti il prossimo 30 agosto del progetto ‘Cuori Olimpici’ promosso da Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territorio verso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La località sarà infatti teatro di ‘Lecco-Ama la Montagna’, una giornata di esperienze all’aria aperta, laboratori per famiglie, musica live e attività per tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare le montagne lombarde come destinazione turistica e culturale.

Alla conferenza stampa di mercoledì mattina a Palazzo Paure sono intervenuti l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Barbara Mazzali, l’assessore comunale all’Attrattività Territoriale Giovanni Cattaneo, il consigliere regionale Giacomo Zamperini, insieme ai referenti di LeccoTourism Lucia Caprinali e Francesca Corneo.

“Il progetto ‘Cuori Olimpici’ – ha dichiarato l’assessore Mazzali – è nato per portare lo spirito delle Olimpiadi in tutte le province lombarde, non solo in quelle direttamente coinvolte dalle sedi di gara. Ogni tappa è pensata per accendere l’orgoglio del territorio, attraverso eventi che uniscono turismo, enogastronomia, sport e cultura . È un modo concreto per coinvolgere le comunità locali e far sentire la Lombardia protagonista di questo appuntamento storico per la nostra regione”.

“La tappa di Lecco – ha proseguito l’assessore – ha un valore simbolico importante: celebra l’identità montana della nostra regione e lo fa in un luogo straordinario come i Piani d’Erna, facilmente accessibili e perfetti per vivere una giornata all’insegna del benessere e del paesaggio. Vogliamo far scoprire, soprattutto alle nuove generazioni, quanto sia prezioso e attrattivo il nostro patrimonio naturale. Il 30 agosto sarà una festa per tutti: famiglie, turisti, sportivi e cittadini. Un’occasione per vivere la montagna in modo autentico, divertente e sicuro, tra performance musicali, degustazioni, racconti del territorio e attività outdoor. E sarà anche l’occasione per celebrare i cento anni della croce del Resegone, un simbolo che racconta l’anima profonda di questo territorio”.

Il progetto Cuori Olimpici, finanziato dall’assessorato al Turismo di Regione Lombardia con un investimento complessivo di 480.000 euro, coinvolge tutte e 12 le province lombarde in un percorso di eventi esperienziali che si concluderà a dicembre. L’obiettivo è duplice: da un lato promuovere l’identità e le eccellenze locali in vista dei Giochi Invernali del 2026; dall’altro favorire una narrazione unitaria e coinvolgente del turismo lombardo, capace di parlare alle comunità e ai visitatori italiani e internazionali.

L’evento ‘Lecco – Ama la Montagna’, organizzato in collaborazione con il Comune di Lecco e LeccoTourism, rappresenta una delle tappe più significative del progetto, anche per la sua ambientazione naturale e per la forte vocazione outdoor della zona. In programma, esperienze guidate in montagna con esperti del territorio, laboratori per bambini e famiglie, momenti di degustazione e musica live con due artisti internazionali: Liliac Will e Rachel Croft. Durante la giornata il Comune di Lecco riceverà il cuore olimpico dalla Regione.

“Vogliamo valorizzare un luogo simbolo della nostra città e delle sue montagne, i Piani d’Erna – il commento dell’assessore Cattaneo – abbiamo scelto il 30 agosto come data per questo grande evento anche per via della ricorrenza dei 100 anni della posa della croce in vetta al Monte Resegone dove quella mattina si terrà un momento commemorativo al quale ovviamente chi vorrà potrà partecipare. Il progetto ‘Cuori Olimpici’ ci accompagna verso le imminenti olimpiadi e accende un ulteriore riflettore su quanto la nostra città è in grado di offrire ai cittadini e ai sempre più numerosi visitatori e turisti. Un grazie – ha concluso – va a tutti gli attori territoriali che hanno reso questo palinsesto possibile, a LeccoTourism per la declinazione e la promozione delle esperienze proposte e a Regione Lombardia per il supporto e la valorizzazione”.

Il consigliere regionale Giacomo Zamperini ha aggiunto: “I Piani d’Erna sono una località strategica che al turismo di oggi piace molto perché permette di vivere diverse esperienze lontano dal sovraffollamento che oggi purtroppo interessa altre località lombarde. Spero non sia un evento spot ma una vera occasione per questa località simbolo della nostra città di poter esprimere le sue potenzialità”.

Lucia Caprinali, responsabile area prodotto turistico LeccoTourism ha voluto infine ringraziare in particolare la Cooperativa Eliante, Lucana De Michele, il Cai di Bergamo e Paolo Negri per il contributo progettuale e operativo: “Il loro impegno rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione locale possa tradursi in opportunità di crescita, accoglienza e promozione condivisa del nostro territorio”.

Numerose le iniziative proposte durante la giornata del 30 agosto (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO): dal giro in joelette a esperienze di trail running lungo il sentiero natura, dalle attività sensoriali al forest bathing, una meditazione a stretto contatto con il bosco alla musica che animerà due distinti punti dei Piani d’Erna nel tardo pomeriggio. Per l’occasione la funivia che collega Lecco alla località sarà aperta in orario serale.