Lecco. Anziani e domiciliarità: Safe At Home presenta i risultati della sperimentazione

A Muralto illustrati gli esiti della prima fase del progetto Interreg Italia-Svizzera che coinvolge anche il territorio lecchese

Il progetto punta a innovare i servizi domiciliari per gli anziani attraverso governance condivisa, tecnologie e reti di comunità, con 70 persone già coinvolte nella sperimentazione

LECCO – Innovare i servizi domiciliari per consentire alle persone anziane di continuare a vivere nella propria casa anche nelle aree più periferiche. È questo l’obiettivo di Safe At Home, il progetto transfrontaliero finanziato da Interreg Italia-Svizzera che coinvolge la provincia di Lecco e il Canton Ticino e che ha presentato i risultati della prima fase di sperimentazione nel corso del convegno “Vivere a domicilio nelle aree periferiche nel 2030”, svoltosi il 28 maggio al Palazzo dei Congressi di Muralto.

All’incontro hanno partecipato istituzioni, professionisti, volontari e operatori coinvolti nel progetto. “Safe At Home nasce dalla volontà di innovare i servizi per la domiciliarità a partire dalle persone e dalle loro storie di vita – ha dichiarato Mara Bonacina-Rossi di ECAP –. Non si tratta solo di implementare tecnologie o procedure amministrative, ma di creare spazi dove gli anziani siano protagonisti, dove le loro esperienze guidino le decisioni e dove il supporto venga costruito intorno ai loro veri bisogni”.

L’evento si è aperto con il video-racconto “Crisotemi”, realizzato dallo scrittore Andrea Vitali e dalla regista Rai Paola Nessi, seguito da un intervento dello stesso Vitali dedicato ai temi dell’invecchiamento e della domiciliarità.

Tra i saluti istituzionali sono intervenuti il sindaco di Muralto Stefano Gilardi, che ha sottolineato come “la collaborazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera ci permette di scambiarci esperienze e soluzioni concrete, mettendo al centro le persone anziane e i loro bisogni”, e il consigliere regionale Giacomo Zamperini, secondo cui “Safe At Home rappresenta un modello innovativo di assistenza domiciliare, capace di unire tecnologia, relazione umana e rete territoriale per garantire maggiore sicurezza e vicinanza alle persone più fragili”.

Sono intervenuti anche Sandro Canuti e Silvia Lista del Segretariato Congiunto Interreg Italia-Svizzera, che hanno evidenziato il valore del progetto rispetto agli obiettivi del programma. “Safe At Home incarna perfettamente i valori della cooperazione transfrontaliera: durabilità, replicabilità e attenzione alle persone”.

Nel corso del convegno sono stati presentati i risultati della prima fase del progetto, sviluppata attorno a tre ambiti principali: governance dei sistemi sanitari e sociali, sperimentazione di nuove tecnologie e rafforzamento delle relazioni di comunità.

Furio Bednarz, consulente di Consorzio Consolida, ha moderato il confronto con Marco Magri della Cooperativa COSMA MMG della provincia di Lecco e Gabriele Balestra di ALVAD. È emerso come l’integrazione socio-sanitaria richieda strumenti e modalità condivise per favorire il coordinamento tra enti pubblici, privato sociale e volontariato.

La tecnologia è stata presentata come uno strumento al servizio delle persone e delle relazioni di cura. Attualmente il progetto coinvolge circa 140 persone selezionate, delle quali 70 già inserite nella sperimentazione.

La tavola rotonda dedicata ai servizi di prossimità e ai caregiver familiari, moderata da Antonella Cuppari di Consorzio Consolida, ha visto la partecipazione di Laura Gallotti di ALVAD, Michela Maggi dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Lecco e Claudio Dossi, presidente di Auser Leucum. Al centro del confronto il tema della solitudine, il ruolo del volontariato e la necessità di una collaborazione sempre più stretta tra pubblico, privato e terzo settore.

A sottolineare il valore della dimensione comunitaria è stata anche l’esibizione del Coro Auser Leucum, che ha proposto canti popolari del territorio italiano e svizzero.

Tra le sfide emerse figurano la governance dell’integrazione socio-sanitaria, la sostenibilità dei servizi di prossimità, il supporto ai caregiver familiari, lo sviluppo delle tecnologie domiciliari e la collaborazione tra settore pubblico, privato e volontariato. Un tema ricorrente è stato inoltre quello del diritto alla domiciliarità, considerato fondamentale per garantire qualità dei servizi, sicurezza e dignità alle persone anziane che vivono nelle aree periferiche.

I risultati della sperimentazione saranno utilizzati per definire linee guida e raccomandazioni rivolte alle istituzioni regionali e cantonali. Il progetto proseguirà fino a giugno 2027 con lo sviluppo dei cantieri pilota dedicati all’integrazione socio-sanitaria e alle tecnologie domiciliari.

Safe At Home è realizzato da Consorzio Consolida e Fondazione ECAP Svizzera, insieme alla Cooperativa sociale L’Arcobaleno, COSMA Cooperativa Provinciale Medici Medicina Generale Lecco, Auser Leucum, ALVAD e Associazione Opera Prima di Lugano, con la collaborazione del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della provincia di Lecco, degli Uffici di Piano degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate, di ATS Brianza e di ASST Lecco.