Aperta sabato la pista di pattinaggio in piazza Garibaldi a Lecco, resterà fino al 6 febbraio

Cento metri quadrati in più rispetto all’ultima edizione. Il 3 dicembre lo “show” inaugurativo

LECCO – Aperta questa mattina, sabato, la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Piazza Garibaldi. Resterà fino al 6 febbraio. Tradizione natalizia tra le più amate dai lecchesi, la pista di piazza Garibaldi torna a far sorridere grandi e piccini in una veste nuova, più grande di quella che l’ha preceduta nel 2019 (con una struttura di circa 800 metri quadri) e pronta a restare per un periodo più lungo.

“Torniamo finalmente in piazza Garibaldi – spiega Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio XXL di Lecco – e possiamo anticipare che sarà un ritorno in grande stile, tra la struttura rinnovata e lo show in programma per l’inaugurazione ufficiale di venerdì 3 dicembre: ‘La Gioia del Natale’, uno spettacolo di pattinatori professionisti che raccontano una fiaba natalizia su una festa tra amici che, tra balli e coreografie sul ghiaccio, fa nascere un emozionante storia d’amore”.

La cerimonia di apertura ufficiale della pista di pattinaggio è prevista per venerdì 3 dicembre: in quell’occasione, alle ore 15 avrà luogo lo show della compagnia Sk8 Crew, seguito alle 16 dall’inaugurazione della struttura alla presenza delle istituzioni.

“La pista del Ghiaccio è un’attrazione per tutto il territorio provinciale – aggiunge l’assessore all’attrattività territoriale del Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo – e Lecco si prepara ad accogliere appassionati e curiosi per trascorrere qualche ora all’aperto, in sicurezza, mettendosi alla prova per la prima volta sulla pista o semplicemente divertendosi con familiari e amici”.

“La struttura è di circa 800 metri quadri – prosegue Uga – un centinaio in più rispetto a quella del 2019. Inoltre, per la prima volta, non cominciamo a fine novembre ma il 20: in questo modo saremo in piazza Garibaldi per circa 79 giorni, quasi una settimana in più rispetto agli anni scorsi senza considerare le estensioni di fine stagione”.

Confermati inoltre gli eventi collaterali della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL, i cui dettagli saranno svelati nel corso della stagione.

ORARI E BIGLIETTI

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL è aperta dal 20 novembre al 21 dicembre, nei giorni prefestivi e festivi dalle 10.30 alle 23 e, nei giorni feriali, dalle 15.30 alle 22. Dal 22 dicembre al 6 gennaio la struttura è aperta con orario continuato dalle 10.30 alle 24 mentre, dal 7 gennaio al 6 febbraio, riprende l’orario 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei prefestivi e festivi.

Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 6€ per gli adulti e 3€ per i bambini sotto il metro d’altezza. Allo stesso prezzo, ai residenti di Lecco sono concessi 15 minuti in più. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 2€ all’ora per ogni alunno. I gruppi di almeno 10 persone avranno 1€ di sconto.